Kevin Zenón se despidió de Boca luego de concretarse su transferencia al Atlas de México y no pudo ocultar su emoción. El mediocampista agradeció a los hinchas por el cariño recibido durante sus años en el club.

“Duele mucho dejar este club, es uno al que amo y del que soy hincha”, expresó Zenón, quien reconoció que después de la despedida iba a llorar un poco. También aseguró que jugar en Boca fue un sueño para él y que siempre intentó dar lo mejor.

Se fue con una cuenta pendiente

El futbolista también lamentó no haber podido conseguir un campeonato durante su etapa en la institución. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro y volver a darle una alegría al hincha.

“Me voy con la espina de no haber podido darles un campeonato”, señaló Zenón durante su despedida. El mediocampista aseguró que, mientras tanto, habrá un hincha más alentando desde afuera.

Su nuevo destino

El futuro del mediocampista estará en Atlas de México, equipo que desembolsó seis millones de dólares para quedarse con sus servicios. De ese monto, a Boca le ingresarán 4,8 millones porque el Xeneize conservaba el 80% de su ficha, mientras que el resto corresponde a Unión.

Zenón había tenido más continuidad durante el último semestre, pero no era una prioridad para Rodolfo Arruabarrena y desde hacía tiempo deseaba emigrar al exterior. Finalmente, aceptó la propuesta para continuar su carrera en México.

Durante su paso por Boca, el mediocampista disputó 92 partidos, convirtió 12 goles y repartió ocho asistencias. Ahora comenzará una nueva etapa en Atlas bajo la conducción de Hernán Crespo.