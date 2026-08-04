El Servicio Meteorológico Nacional emitió un comunicado advirtiendo sobre la llegada del viento Zonda para este miércoles cinco de agosto en diversos sectores de San Juan. Las zonas bajo alerta amarilla comprenden la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos de Ullum y Zonda. El organismo también incluyó en su seguimiento a las áreas precordilleranas de Iglesia, Jáchal, Coronel Felipe Varela y General Lamadrid.

Respecto a la intensidad del fenómeno, los especialistas detallaron que "el área afectada puede ser alcanzada por viento Zonda con intensidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora".

Esta situación climática no solo afectará la circulación por la fuerza del aire, sino que también alterará el entorno ambiental. Según el reporte oficial, "el fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa".

Ante este escenario, las autoridades sugieren precaución a la comunidad. Explicaron que "el nivel amarillo indica que el fenómeno puede tener capacidad de provocar inconvenientes, por lo que se recomienda mantenerse informado y seguir las actualizaciones oficiales".

La vigilancia sobre el clima será constante durante la jornada, ya que "el SMN continuará monitoreando la evolución del viento Zonda y podría actualizar el estado de las alertas según cambien las condiciones meteorológicas en San Juan".