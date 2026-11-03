El milagro al que apuesta River para clasificar a la Libertadores 2027

El director técnico interino Leonardo Ponzio y el plantel de River enfrentan un panorama complejo luego de la caída frente a Boca en la Bombonera. La confirmación de que el conjunto de Núñez no podrá acceder a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual ratifica una temporada negativa para la institución de Núñez.

La victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza ante Banfield dejó al equipo conducido por Leonardo Ponzio en la octava posición con 52 puntos. Ante este escenario, la consagración en el Torneo Clausura representa la única alternativa posible para sellar el boleto al certamen continental más importante del continente americano.

Si bien River ya aseguró su cupo en la Copa Sudamericana, quedar fuera de la principal competencia por segundo año consecutivo significaría un revés deportivo de magnitud. La entidad de Núñez realizó la inversión en incorporaciones más abultada del último lustro, gastando una cifra aproximada de $25000000 en refuerzos para armar su plantel.

Quedar marginado de la máxima cita continental acarrearía además consecuencias económicas directas, menores ingresos durante todo el año próximo y complicaciones para clasificar al Mundial de Clubes 2029. Actualmente la escuadra se ubica dentro de las posiciones de playoffs, por lo que mantiene vivas sus ilusiones en la fase final del torneo local.

La debilidad mostrada en el Estadio Monumental fue la razón principal de este rendimiento deficiente en la tabla acumulada. El equipo sufrió seis caídas ante su público, ubicándose entre las ocho instituciones con mayor cantidad de partidos perdidos en condición de local a lo largo del año calendario.

El calendario en casa inició con un festejo ante Gimnasia de La Plata, pero pronto sufrió un golpe duro al caer 4 a 1 contra Tigre. El cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet aportaron triunfos, pero el tramo final del Apertura sumó tropiezos por 1 a 0 frente a Boca y ante Atlético Tucumán.

Durante el Torneo Clausura el mal momento se profundizó con derrotas consecutivas frente a Barracas Central y Rosario Central en el inicio de la competencia. Más adelante, bajo la conducción de Leonardo Ponzio, el equipo tropezó 1 a 2 ante Huracán, acumulando también un empate frente a Vélez y nueve victorias como local.

En el balance general del año, la escuadra perdió menos encuentros fuera de su cancha, registrando apenas cinco caídas como visitante. La campaña en Núñez incluyó además una dolorosa eliminación en condición de local a manos de Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.