El millonario acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La consolidación del matrimonio entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, celebrada el 11 de agosto en la intimidad de su hogar en Cascais, estuvo acompañada por la firma de un pacto patrimonial estratégico. Según trascendió de fuentes internacionales, la pareja suscribió un acuerdo prenupcial apenas un día antes del casamiento civil con el objetivo de resguardar sus finanzas y asegurar la tranquilidad del grupo familiar ante cualquier contingencia.

El documento establece un régimen estricto de separación de bienes, lo que significa que cada integrante conserva de manera exclusiva la titularidad de los patrimonios acumulados de forma previa al enlace y los ingresos individuales que generen de aquí en adelante.

Esta decisión resulta de gran trascendencia debido al volumen de la fortuna y de los múltiples negocios que giran alrededor del deportista luso, que incluyen patrocinios, contratos futbolísticos de gran escala, inversiones diversificadas y diversos emprendimientos globales. De forma paralela, Georgina Rodríguez consolidó en los últimos tiempos su propia autonomía financiera a través de sus contratos de modelaje, su rol como influyente en plataformas digitales y sus producciones independientes.

Entre las cláusulas del convenio prenupcial, aunque no han sido confirmadas de forma pública por los protagonistas, se destaca una asignación económica mensual de carácter vitalicio para la modelo, estimada en unos 100.000 euros en caso de producirse una eventual disolución del vínculo conyugal. Asimismo, el pacto contemplaría la transferencia de propiedad de la residencia denominada La Finca, ubicada en el exclusivo sector de Pozuelo de Alarcón.

La historia sentimental de la pareja se inició en el año 2016, época en que ella se desempeñaba en un establecimiento de indumentaria de lujo en Madrid y conoció al futbolista, quien por entonces integraba el plantel del Real Madrid.

Con el transcurso de los años, conformaron un hogar integrado por Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y Alana Martina. En el año 2022, la familia sufrió una dolorosa pérdida con el fallecimiento de Ángel, uno de los bebés mellizos que esperaban. Ahora, con el matrimonio formalizado, los esposos han dejado asentado el marco legal y patrimonial que regirá su convivencia.