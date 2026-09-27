El millonario bozal legal de la familia de Tini Stoessel contra América TV

Un sacudón judicial sacude al periodismo de espectáculos tras la intervención de los allegados directos de la artista. Los parientes de Tini Stoessel tomaron acciones legales firmes para blindar su intimidad financiera frente a las coberturas periodísticas de la pantalla chica.

El conflicto escaló hasta conseguir una orden de cautelar dictada por los tribunales. "Llegó la primera medida cautelar de los Stoessel: Alejandro, Fran y también Mariana Muzlera", confirmó la periodista Marina Calabró al revelar los detalles en televisión. La medida restrictiva apunta al comunicador Pepe Ochoa, extendiendo las limitaciones al programa LAM y a las emisiones generales del canal.

Las autoridades judiciales determinaron limitaciones precisas en la difusión. "Presentaron una medida cautelar contra un colega, la primera instancia no les hizo lugar, apelaron, fueron a Cámara y la Cámara les dio la derecha en un punto muy particular", explicó Calabró sobre el recorrido del reclamo antes de conseguir el aval en Cámara.

El tribunal determinó prohibir que se muestre o lea información financiera privada. La prohibición abarca datos de resúmenes de tarjetas de crédito y débito, extractos bancarios, historiales de compras, pagos, deudas y domicilios pertenecientes a Alejandro, Francisco y Mariana.

Los medios conservan la libertad de abordar las disputas internas del clan, pero sin vulnerar el secreto bancario. "Pidieron que Pepe, LAM y América no puedan hablar de ellos, pero la Justicia dijo: 'No, van a poder seguir hablando de ustedes, lo único que no van a poder hacer es hablar de cuestiones crediticias, bancarias, de gastos, ni informar domicilio de ninguno de ustedes'", aclaró la conductora.

El fallo contempla un mecanismo de castigo financiero inmediato en caso de incumplir con lo dispuesto. "Cada vez que se viole esta demanda judicial, hay un punitorio dado por la Justicia que es de $1500000 por mención que contradiga al documento", detalló la periodista sobre la dura sanción monetaria.