El millonario pedido del padre de Tini Stoessel que ella no termina de aceptar

Las versiones sobre una supuesta reconciliación entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, luego del escándalo generado por la auditoría de su patrimonio, quedaron desmentidas por la conductora Yanina Latorre durante la emisión del programa SQP por América TV. La periodista sostuvo que la disputa económica entre ambos sigue activa y que la firma de un entendimiento se encuentra distante.

En los últimos días trascendió que las partes estaban cerca de cerrar un convenio preliminar para finalizar la controversia. Sin embargo, Latorre desmintió rotundamente esa posibilidad al señalar que "hoy se empezó a decir, para bajar la espuma, que las posiciones entre Tini y su padre estarían más cerca, y que la próxima semana se firmaría un acuerdo preliminar. Averigüé y me dijeron que eso no es así".

De acuerdo con la información brindada en el ciclo televisivo, la difusión del supuesto arreglo respondería a una estrategia para desescalar la atención de la prensa. Sobre este punto, la panelista detalló que "el estudio de abogados de Tini cree que esto lo hace correr el abogado que puso Alejandro para calmar las aguas, que él no quede tan expuesto y que se deje de hablar del tema".

Respecto del estado del trámite, se remarcó que las pretensiones de cada lado se encuentran profundamente enfrentadas. En ese sentido, Latorre afirmó que "por ahora, están lejos de arreglar", al explicar que la discusión se concentra en porcentajes y bienes inmuebles, marco en el cual la cantante rechaza la contrapropuesta formulada por su progenitor.

La situación patrimonial impactó además en el aspecto personal de la artista. Sobre esta dimensión del caso, la conductora reveló que "hay una negociación que es muy triste, que es lo único que la pone muy mal a Tini, sobre cuánto quiere uno de porcentaje y cuánto ofrece ella". A este escenario se suma que Alejandro Stoessel no solo remitió una contraoferta, sino que además solicitó exigencias a futuro, elemento que dificulta el avance de las conversaciones.