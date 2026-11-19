El presente laboral de Eugenia la China Suárez se encuentra en el centro del debate mediático por el impacto que tiene su noviazgo con Mauro Icardi en sus decisiones profesionales. Según trascendió en las últimas horas, la actriz habría decidido frenar varios de sus compromisos artísticos desde que inició su romance con el futbolista, priorizando su vida personal por encima de los proyectos que le surgen en la industria audiovisual.

La mayoría de los estrenos recientes protagonizados por la artista fueron rodados antes de comenzar esta historia de amor, tal como ocurrió con su destacada labor en la segunda entrega de En el barro, la exitosa producción de Netflix. Tiempo atrás, durante una visita al ciclo Otro día perdido junto a su pareja, el delantero admitió frente a Mario Pergolini su incomodidad con los pasajes subidos de tono: “Esas cosas no me gustan. Y se lo dejé claro el primer día”.

De cara al estreno de la tercera parte de esta historia producida por Sebastián Ortega, prevista para el verano de 2027 y cuyo rodaje ya está en marcha en diferentes puntos, se supo que la intérprete no formará parte del elenco estable. El periodista Guido Záffora reveló en el programa DDM que, a pesar de la gran aceptación que tuvo su personaje entre sus colegas y el público, la actriz declinó la propuesta de continuar en la ficción.

Al detallar los motivos de esta baja inesperada en la plataforma de streaming, el panelista explicó la evasiva que utilizó la actriz frente a los productores del ciclo televisivo. “Le ofrecieron sumarse a la nueva temporada, pero la respuesta fue que no sabía a dónde iba a estar y cómo iba a ser su vida a partir del 2026”, señaló el comunicador sobre el argumento que dio la artista para dar un paso al costado.

El análisis en el estudio apuntó directamente a la influencia del deportista sobre el futuro laboral de su novia, considerando que el ofrecimiento formal llegó cuando el vínculo sentimental ya estaba consolidado. “¿Qué es lo que pasa? Muchos sienten que se pierde la oportunidad porque cuando le ofrecen la serie ya estaba con Mauro Icardi”, sostuvo el periodista al exponer el trasfondo de esta determinación que sorprendió al ambiente artístico.

La postura del jugador despertó un fuerte rechazo en la mesa del programa, especialmente por parte de Franco Torchia, quien cuestionó con dureza la actitud del delantero frente al trabajo de su pareja. “¿Desde qué era geológica habla este sujeto al que una escena de ficción le genera celos? Estamos efectivamente ante un ejemplar de un machismo recalcitrante”, disparó el panelista al escuchar los detalles de la interna.

Finalmente, se confirmó que los nuevos episodios contarán con secuencias mucho más jugadas y que el rechazo del futbolista habría sido determinante para que la actriz no acepte el desafío. De este modo, la participación de la artista quedará limitada a una única emisión mediante el recuerdo de un fragmento ya emitido anteriormente, lo que según el periodista implicó que su rol fuera reducido prácticamente a una participación de sindicato de extra.