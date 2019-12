El ministerio de Economía considera que se inició una prudente agenda de baja de tasas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La baja de cinco puntos en la tasa de interés de las Letras de Liquidez y tras haber colocado este viernes $18.846 millones en Letras de Tesoro inició una agenda de baja de tasas con la que el Gobierno irá buscando equilibrios y consistencia al programa financiero de la Argentina, indicó hoy una fuente de Economía.



"Hay una agenda de baja de tasas que hoy con cinco puntos menos seguirá buscando equilibrios monetarios, pero también guardando prudencia y cierta consistencia" para la política económica de corto plazo que permita pensar luego a plazos más largos, consignaron hoy fuentes del Ministerio de Economía en diálogo con periodistas acreditados.



Destacaron además que de los $18.846 millones que se captaron hoy en la primera licitación de Letras del Tesoro del actual Gobierno, a una tasa nominal anual de 44,76%, "unos $ 15.000 millones fueron aportados por el sector privado y el resto, menos de $ 4.000 millones, provinieron del sector público", lo que refleja, a juicio de los analistas oficiales, que se ha logrado hoy "una buena señal de los mercados".



"Esa baja de 5 puntos en la tasa de las Leliq es importante pero va en línea con esa prudencia que expresó el ministro" Martín Guzmán, en su primera conferencia de prensa el martes pasado.



Anoche el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una baja de 500 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 58% promedio contra 63% que regían como tasa de referencia de la política monetaria hasta el inicio del mandato presidencial de Alberto Fernández.



Desde el ministerio de Economía se explicó hoy que mañana sábado vencían $ 24.500 millones del Bopomo (Bono de Política Monetaria) que por caer en día no hábil se deben pagar el próximo lunes 23 de diciembre. Es para afrontar este vencimiento que se realizó hoy la licitación de Letes en pesos, pero "se decidió tomar (del mercado de capitales) sólo una parte de los recursos para afrontar ese vencimiento. No queremos agregar más deuda", sintetizaron las fuentes.



"Nos interesa devolver la sostenibilidad a la política financiera, cambiaria y de deuda pública de la República. Buscamos captar para ese vencimiento unos $ 19.000 millones pero aceptamos esos $ 18.846 millones aunque recibimos ofertas por $ 21.501 millones. Tomamos hasta ahí porque no queríamos convalidar una tasa mayor y aceptamos propuestas que incluían Badlar más 300 puntos básicos", explicaron en Economía.



"Hoy tenemos una agenda de financiamiento en pesos distinta a la agenda en dólares porque en este caso tenemos problemas que son de público conocimiento. El dinamismo de los pesos va a ayudar a equilibrar las políticas públicas", añadieron las fuentes.



Además relativizaron la decisión de la calificadora de riesgo Fitch, considerando que se da una reacción "similar a la que sucedió durante el reperfilamiento del gobierno anterior. Pero ahora tomamos medidas dentro de un programa que busca dar sustentabilidad a la deuda. Buscamos dar señales y este (resultado de la licitación de Letras del Tesoro) es un hito".



"Trabajamos con el BCRA y vamos a tener una agenda activa. Esto de hoy tiene un horizonte de 6 meses pero habrá plazos más largos a futuro para acompañar al mercado financiero y dar una curva sustentable" al financiamiento público.



"El lunes se acreditarán los $ 24.500 millones que vencen del Bopomo. Esta semana convocamos al mercado local y vemos buena predisposición, aún con algunas dudas. Pero al lograr una tasa inferior a colocaciones corporativas y de provincias, recibimos una buena señal de los mercados", explicó el vocero.



Para el año 2020 los vencimientos totales de deuda suman cerca de US$ 50.000 millones, según cálculos de Economía pero aclararon que "habrá modificaciones por decisiones de política económica".