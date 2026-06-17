El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Privada, difundió el listado oficial de jardines maternales que se encuentran habilitados para funcionar en la provincia, tras haber cumplido con la documentación y las exigencias requeridas por la normativa vigente.

Según se informó, estas instituciones cuentan con la autorización correspondiente luego de atravesar los controles y verificaciones establecidos por el organismo, lo que garantiza condiciones adecuadas para la atención y el cuidado de los niños.

Los jardines maternales habilitados son: Conejo Tito, Jelú, Querubines, Picardías, El Gusanito, Chaucha y Palito, Lagarto Juancho (en este caso únicamente para sala de 2 años) y Eutopia.

Desde la cartera educativa indicaron que la difusión de este listado tiene como objetivo brindar información clara a las familias al momento de elegir una institución, así como reforzar la importancia de que los espacios destinados a la primera infancia funcionen dentro del marco legal.

Asimismo, recordaron que ante cualquier inquietud o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse telefónicamente de 8 a 13 al 4305778.

También se encuentra disponible la atención presencial en la Dirección de Educación Privada, ubicada en el segundo piso, núcleo 2, del Centro Cívico, donde se pueden realizar consultas o presentar reclamos vinculados al funcionamiento de estas instituciones.

Las autoridades destacaron la importancia de verificar que los jardines maternales estén debidamente habilitados, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de seguridad, infraestructura y personal capacitado para el cuidado y desarrollo de los niños en sus primeros años.