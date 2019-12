El ministro aseguró que dejan "bases sólidas" para el gobierno entrante

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró hoy que se generaron condiciones macroeconómicas con "bases sólidas" para avanzar en un crecimiento sustentable a través de una "inserción inteligente en el mundo" para "fortalecer" el mercado interno.



"Fue un año y medio en el que, a pesar de la crisis, trabajamos en la coyuntura sin abandonar temas estructurales. La incorporación en septiembre de Trabajo a Producción potenció nuestra tarea ministerial, pudimos trabajar mejor con los sectores productivos", señaló Sica en un encuentro con la prensa que giró en torno a conclusiones de su gestión.



El ministro de excusó de opinar sobre eventuales medidas que impulsaría el gobierno entrante aunque dejó en claro que en su cartera no se trabajó con una "mirada cortoplacista" y en todo momento se pensó en reducir el impacto de la crisis sobre los trabajadores.



El jefe de la cartera de Producción admitió las dificultades que produjeron "las altas tasas de interés a partir del primer trimestre de 2018", que a su juicio "fueron necesarias como respuesta "al cambio sustancial en las condiciones internacionales y a la mayor vulnerabilidad financiera".



"La Argentina necesita avanzar en reformas para poder crecer", enfatizó el ministro, quien aseguró que "los mismos empresarios nos han planteado los mismos problemas de 20 años atrás".



"Es indispensable que las mesas sectoriales construyan confianza ya que el 50% del nuevo empleo lo generan las empresas que entran al mercado. En este contexto llegamos a la realidad de contar con 6 millones de trabajadores formales y 4,5 millones de informales", explicó el funcionario.



En cuanto a su relación con empresarios y sindicalistas, subrayó que "las estructuras gremiales son más fuertes que las empresariales", a la vez que destacó la necesidad de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, que en muchos casos no tienen un correlato con los tiempos que corren.



"Los convenios se deberían revisar cada 4 años, por decir un número, no pueden ser eternos. Desde nuestra función hemos creado la comisión del diálogo tripartito (Estado, empresarios y sindicatos), que en términos técnicos avanzó en buenas discusiones", afirmó.



Tras repetir en más de una oportunidad que ningún representante del gobierno entrante lo contactó para trabajar en la transición, puso de relieve que no se quedaron de brazos cruzados frente a la decisión del presidente Donald Trump de reimpulsar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio.



"Lo único concreto es el tuit. Nosotros, junto al canciller (Jorge) Faurie nos pusimos en contacto con empresarios de Techint y Aluar, a la vez que pedimos por nota explicaciones al gobierno norteamericano de los alcances de ese anuncio porque no devaluamos de forma voluntaria. Además, mañana evaluaremos este tema con nuestros pares de Brasil en la cumbre del Mercosur", aclaró Sica.



Precisamente durante este encuentro se dialogará sobre la "agenda de modernización del Mercosur, e incluso se revisará y discutirá el arancel externo común, que se encuentra ultraperforado por temas discrecionales aduaneros y la cantidad de aranceles para productos similares, que seguramente necesita más simpleza".