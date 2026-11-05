Con el objetivo de unificar criterios y planificar de manera conjunta las políticas sanitarias del país, el ministro de Salud de la Provincia, Amílcar Dobladez, participó este miércoles de una nueva asamblea del Consejo Federal de Salud (Cofesa) llevada a cabo en Buenos Aires, junto a los titulares de las carteras sanitarias de todo el territorio nacional.

Durante la intensa jornada de trabajo, las autoridades debatieron sobre una amplia agenda estratégica centrada en los principales desafíos epidemiológicos y de gestión.

Entre los ejes prioritarios del encuentro se destacaron la evaluación de la situación epidemiológica actual del dengue, la implementación de las normativas y actualizaciones correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación 2026, los protocolos de gestión de emergencias y la presentación oficial del nuevo Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030.

Desde el área sanitaria provincial resaltaron que estos encuentros plenarios constituyen herramientas fundamentales de diálogo y articulación entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales.

Este espacio de intercambio permite no sólo compartir experiencias y realidades particulares de cada jurisdicción, sino también fijar directrices homogéneas para consolidar un sistema público de salud más eficiente.

Bajo una mirada profundamente federal, el Cofesa busca reconocer las necesidades específicas de cada provincia para garantizar avances concretos en materia de prevención de patologías, optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar a la ciudadanía un acceso equitativo a servicios médicos de calidad.

Otros ejes de la reunión

En la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), además de los ejes principales vinculados al dengue, el Calendario Nacional de Vacunación y el Plan de Salud Vascular, se debatieron y presentaron otros temas centrales de la agenda sanitaria nacional e interjurisdiccional:

Se informaron y analizaron oficialmente los datos actualizados sobre las tasas de mortalidad infantil y de natalidad en el país, los cuales sirven como indicadores clave para orientar las decisiones y políticas de las carteras sanitarias.

Se llevó a cabo la presentación formal de la nueva Unidad de Coordinación Federal de Emergencias Sanitarias, pensada para optimizar la capacidad de respuesta y la articulación logística ante situaciones críticas en las distintas provincias.

Se comunicó un incremento presupuestario destinado al área de discapacidad, un punto de gran relevancia para la asistencia y cobertura en los distintos distritos.

En materia de salud escolar, se incorporó a la discusión la presentación de la cuarta edición de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, orientada a relevar datos epidemiológicos y de hábitos en poblaciones jóvenes.

Acciones y compromisos asumidos

Tras la sesión y el debate plenario entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministros de las distintas jurisdicciones, se asumieron diversos compromisos operativos e institucionales:

Orientación de políticas en base a evidencia, se acordó utilizar los datos estadísticos recientes (como los de natalidad, mortalidad y los informes escolares) como líneas de base federales para alinear los recursos y focalizar la gestión en las regiones con mayores brechas de acceso.

Finalmente, se acordó una coordinación directa con la flamante Unidad de Emergencias Sanitarias para estandarizar los protocolos de acción rápida y previsión frente a contingencias epidemiológicas (como la vigilancia y control del dengue de cara a las temporadas de mayor riesgo).