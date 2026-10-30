Boca transita la recta final de la preparación para el Superclásico ante River y Rodolfo Arruabarrena todavía mantiene el misterio sobre la formación.

En el entrenamiento de este jueves, a 3 días del partido, el entrenador mezcló a los futbolistas y no probó un equipo titular. Por eso, la definición del once continúa abierta.

De todos modos, hay una modificación que aparece encaminada: Lautaro Blanco volverá a la titularidad después de haber descansado en el triunfo ante Independiente. El lateral ocuparía el lugar de Malcom Braida, quien lo reemplazó en Avellaneda.

La principal incógnita está en el ataque. Hay 3 nombres para 2 puestos: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por acompañar a Miguel Merentiel.

En la victoria agónica por 1-0 ante Independiente, Arruabarrena eligió a Velasco y Flores, mientras que Villa comenzó el partido en el banco de suplentes.

Sin embargo, Villa ganó terreno con sus últimas actuaciones. Ante Independiente ingresó en el segundo tiempo y fue clave para el triunfo al asistir a Facundo Herrera en el único gol del encuentro.

El colombiano también había tenido una participación destacada en Brasil frente a Vasco da Gama, donde habilitó a Merentiel para el segundo tanto de Boca.

Flores no mostró su mejor versión en los últimos partidos, aunque continúa siendo una alternativa importante para el equipo. Velasco, en tanto, dejó atrás un desgarro en el aductor izquierdo y sumó minutos en Brasil y ante Independiente.

Con Blanco encaminado para regresar y 3 nombres en disputa para acompañar a Merentiel, Boca se acerca al Superclásico sin una formación confirmada.

Arruabarrena aprovechará los últimos entrenamientos para definir el equipo que buscará quedarse con el duelo ante River.

La probable formación de Boca es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.