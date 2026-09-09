El misterioso viaje de Daniela, esposa de Maxi López, que despertó rumores

La pareja conformada por Maxi López y Daniela Christiansson había decidido instalarse en Buenos Aires para iniciar un nuevo ciclo. El exfutbolista logró acomodarse en el medio local y convenció a la modelo sueca de abandonar Suiza para radicarse junto a él en suelo argentino.

Sin embargo, en el mes de junio Daniela armó sus valijas y retornó a su país natal. En aquel momento la modelo explicó los motivos del traslado y afirmó: "una vez resuelto el tema que me trajo hasta aquí, volveré a Buenos Aires". A pesar de sus palabras, el retorno nunca ocurrió. Por su parte, López viajó de vacaciones a Europa y luego regresó a la Argentina sin la compañía de ella ni de sus hijos, Elle y Lando.

Este martes 8, durante las primeras horas de la mañana, la modelo volvió a generar expectativa entre su comunidad de seguidores al compartir la imagen de una valija al lado del cochecito de su bebé. En la publicación dejó la incógnita "¿A dónde?" y ofreció tres alternativas sobre su rumbo: "Buenos Aires", "Milán" y "Zúrich".

Con el correr de las horas Daniela reveló la incógnita al mostrarse caminando por Italia. Al confirmar la ubicación, la modelo definió a la ciudad italiana como "mi segundo hogar". La novedad causó sorpresa debido a que, luego de transcurrir tres meses de su partida de Buenos Aires, el público aguardaba su vuelta al país.

En este contexto, y en medio de las versiones periodísticas que salpicaron a López luego de que una modelo uruguaya afirmara que él le había escrito, la pareja sostiene su distanciamiento. No se trata de un quiebre en el plano sentimental, aspecto que ambos negaron, sino de un distanciamiento geográfico que permanece firme.