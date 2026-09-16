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El Mocoroa tendrá 10 peleas en una velada de boxeo interprovincial
POR REDACCIÓN
El Club Julio Mocoroa prepara una nueva velada de boxeo amateur para este viernes 18 de septiembre desde las 21, en su estadio. La jornada contará con aproximadamente 10 peleas y tendrá como protagonistas a jóvenes promesas del boxeo sanjuanino y destacados boxeadores de la provincia.
La propuesta tendrá además una serie de cruces entre representantes de San Juan y Mendoza, en una noche que buscará reunir a los amantes de la disciplina. Desde la organización destacaron que será una jornada de buen nivel, con talentos que vienen creciendo y buscan hacerse un lugar dentro del boxeo regional.
San Juan y Mendoza, frente a frente
La velada permitirá observar a jóvenes boxeadores que atraviesan una etapa de crecimiento dentro de la actividad. Los combates enfrentarán a representantes sanjuaninos con púgiles mendocinos, en distintos cruces programados para la noche.
Desde el Club Julio Mocoroa remarcaron la presencia de “grandes promesas del boxeo sanjuanino” y de destacados boxeadores de la provincia. El objetivo será ofrecer un espectáculo deportivo y, al mismo tiempo, continuar dando espacio al desarrollo del boxeo regional.
Entradas y valores
La jornada comenzará a las 21 y las entradas tendrán distintos valores según la ubicación elegida por el público. El ingreso a Ring Side tendrá un costo de $12.000, mientras que la entrada Popular costará $6.000.
Además, desde la organización informaron que las mujeres y los niños menores de 10 años no pagan entrada. La propuesta busca convocar a las familias y al público que acompaña habitualmente las actividades del club.
Todos los detalles de la velada
El encuentro será este viernes 18 de septiembre a las 21:00 en el estadio del Club Julio Mocoroa. La cartelera tendrá aproximadamente 10 combates amateur y enfrentará a representantes de San Juan y Mendoza.
Desde la institución agradecieron a los medios y periodistas que acompañan la actividad y colaboran con la difusión del boxeo. La invitación está abierta para disfrutar de una noche con jóvenes talentos que buscan seguir creciendo dentro de la disciplina.