El Club Julio Mocoroa prepara una nueva velada de boxeo amateur para este viernes 18 de septiembre desde las 21, en su estadio. La jornada contará con aproximadamente 10 peleas y tendrá como protagonistas a jóvenes promesas del boxeo sanjuanino y destacados boxeadores de la provincia.

La propuesta tendrá además una serie de cruces entre representantes de San Juan y Mendoza, en una noche que buscará reunir a los amantes de la disciplina. Desde la organización destacaron que será una jornada de buen nivel, con talentos que vienen creciendo y buscan hacerse un lugar dentro del boxeo regional.

San Juan y Mendoza, frente a frente

La velada permitirá observar a jóvenes boxeadores que atraviesan una etapa de crecimiento dentro de la actividad. Los combates enfrentarán a representantes sanjuaninos con púgiles mendocinos, en distintos cruces programados para la noche.

Desde el Club Julio Mocoroa remarcaron la presencia de “grandes promesas del boxeo sanjuanino” y de destacados boxeadores de la provincia. El objetivo será ofrecer un espectáculo deportivo y, al mismo tiempo, continuar dando espacio al desarrollo del boxeo regional.

Entradas y valores

La jornada comenzará a las 21 y las entradas tendrán distintos valores según la ubicación elegida por el público. El ingreso a Ring Side tendrá un costo de $12.000, mientras que la entrada Popular costará $6.000.

Además, desde la organización informaron que las mujeres y los niños menores de 10 años no pagan entrada. La propuesta busca convocar a las familias y al público que acompaña habitualmente las actividades del club.

Todos los detalles de la velada

El encuentro será este viernes 18 de septiembre a las 21:00 en el estadio del Club Julio Mocoroa. La cartelera tendrá aproximadamente 10 combates amateur y enfrentará a representantes de San Juan y Mendoza.

Desde la institución agradecieron a los medios y periodistas que acompañan la actividad y colaboran con la difusión del boxeo. La invitación está abierta para disfrutar de una noche con jóvenes talentos que buscan seguir creciendo dentro de la disciplina.