El modus operandi de un famoso para buscar mujeres y serle infiel a su novia

Un particular patrón de conducta en la vida afectiva de Mario Guerci salió a la luz tras verse al modelo acompañado por una nueva pareja a poco tiempo de finalizar su vínculo con la periodista Guadalupe Vázquez. En el programa Puro Show, Fernanda Iglesias explicó cómo el modelo detecta el desgaste en un noviazgo y, previo al cierre definitivo, inicia la búsqueda de otros contactos en la red social Instagram.

Sobre el quiebre con su anterior pareja, la panelista de eltrece señaló que "Guadalupe vio que él tenía inconsistencias como hombre, que no respondía a los límites que ella le ponía, ella es una chica madura, que sabe lo que quiere y lo que no. Mientras que él estaba en una, planeaba viajes, le decía que estaba buenísima la relación... él se dio cuenta que ella empezaba a soltarlo. ¿Y qué hace? Empieza a buscar gente en Instagram".

Respecto a la interacción virtual, la comunicadora remarcó que el modelo selecciona con cuidado a quién sigue y evita exponerse de manera abierta. "No es de like fácil. No se quema fácilmente, los likes se ven", ironizó Iglesias, para luego añadir que "él empieza a scrollear en Instagram y encuentra a esta chica con la que está ahora, la empieza a seguir y ella lo empieza a seguir también. Y la chica se ve que vio cierta onda de él hacia con ella. Un mes antes de cortar con Guadalupe".

De acuerdo con el relato presentado en el ciclo televisivo, esta secuencia se reitera en el tiempo. "Él utilizó la misma maniobra que utilizó con Guada con la nueva novia, que al mismo tiempo la vimos acá", sostuvo la panelista.

Finalmente, la periodista mencionó el acceso a un intercambio privado obtenido por una persona allegada a Guerci, donde el modelo admitía estar en un "impasse" con Vázquez y que pensaba mantener encuentros con otras mujeres en ese período. Sobre ese episodio, Iglesias agregó que "le dice eso y después dice ‘Pero vamos a volver’, y esta le llega a Guadalupe. Y ella se mataba de risa y decía, no vamos a volver nada. De hecho, al Mundial fue soltera".