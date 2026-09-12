Con la llegada de la primavera, muchas plantas comienzan una etapa clave de crecimiento y floración. Entre ellas se encuentra el jazmín, una de las especies más elegidas para patios y jardines por sus flores blancas y su característico perfume. Para conseguir una planta vigorosa y cargada de flores, elegir correctamente el momento de la poda resulta fundamental.

En las variedades que florecen durante el verano, como ocurre con buena parte de los jazmines comunes, la recomendación es realizar una poda ligera entre fines del invierno y comienzos de la primavera. Lo ideal es hacerlo después de las últimas heladas y antes de que las temperaturas comiencen a subir con fuerza.

Este momento permite retirar ramas secas, dañadas o debilitadas y, al mismo tiempo, favorecer la aparición de nuevos brotes. Es precisamente sobre ese crecimiento nuevo donde se desarrollarán las yemas que posteriormente darán lugar a las flores.

Por qué es importante podar el jazmín

Además de mejorar la apariencia de la planta, una poda adecuada ayuda a mantener una estructura más ordenada y estimula su crecimiento.

El jazmín pertenece al género Jasminum, que reúne alrededor de 200 especies entre arbustos y plantas trepadoras. Sus variedades son utilizadas habitualmente para cubrir paredes, muros, pérgolas y distintos sectores del jardín.

El momento exacto de poda puede variar según la especie y su período de floración. Por eso, antes de cortar ramas es importante identificar qué tipo de jazmín se tiene. En las variedades de floración estival, fines del invierno y comienzos de primavera conforman la ventana más favorable.

Una intervención moderada permitirá que la planta concentre su energía en nuevos brotes y llegue a los meses cálidos con mejores condiciones para producir una floración abundante.