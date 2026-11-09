El momento secreto que compartieron la China Suárez y el novio de Wanda

Martín Migueles y Eugenia China Suárez quedaron involucrados en un nuevo episodio tenso cuando el viernes 6 de noviembre por la tarde la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi pidió auxilio a través de varios mensajes.

Mientras Wanda Nara trabajaba en las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe, Martín Migueles comenzó a recibir los desesperados pedidos de ayuda de Francesca Icardi desde la vivienda que comparte la pareja.

La pequeña aseguró que se encontraba encerrada en una de las habitaciones de la casa del barrio La Isla y que su padre le había pegado, lo que derivó en la inmediata llegada de la policía y una ambulancia.

Wanda Nara y Martín Migueles se presentaron de urgencia en la residencia ubicada en el barrio La Isla y fue allí donde se produjo un fuerte cruce verbal entre la conductora y la actriz Eugenia China Suárez.

En ese tenso momento cara a cara Wanda Nara lanzó una frase contundente hacia Eugenia China Suárez al decirle "Arrastrada por plata, te bancas y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos".

Con el correr de las horas la panelista Yanina Latorre difundió detalles del conflicto en sus redes sociales y publicó una imagen inédita en la que aparecen Eugenia China Suárez y Martín Migueles juntos en el pasto.

En dicha fotografía se observa a Eugenia China Suárez y a Martín Migueles conversando y buscando calmar a la pequeña Isabella Icardi en el jardín de la vivienda mientras continuaba el despliegue policial tras el pedido de auxilio.

La escena captada en medio de la preocupación mostró a Martín Migueles cerca de Eugenia China Suárez en un intento por brindar contención a la hija menor en una jornada marcada por las denuncias y la polémica.