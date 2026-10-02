El estadio Monumental se prepara para recibir a la Selección Argentina este sábado 3 de octubre, cuando enfrente a Burkina Faso en un nuevo amistoso internacional. Después del recital de Lali Espósito, que generó expectativas sobre el estado del césped, desde River Plate aseguraron que el campo de juego se encuentra en excelentes condiciones para el compromiso de la Albiceleste.

Según informaron, desde el club de Núñez calificaron el estado del terreno como "10 puntos" y destacaron la rapidez de los trabajos realizados después del espectáculo musical. A diferencia de otras oportunidades, el operativo permitió recuperar el campo de juego sin mayores inconvenientes.

Uno de los factores que favorecieron la conservación del césped fue que la cantante realizó una única presentación. Esto permitió que el personal encargado del mantenimiento comenzara a trabajar inmediatamente después de finalizado el espectáculo.

Además, los plásticos que protegían el terreno fueron retirados antes de que comenzaran las precipitaciones. De esta manera, se evitó que la humedad quedara atrapada bajo las coberturas y provocara daños en la superficie.

El resultado fue favorable para el césped híbrido del Monumental, que combina pasto natural con fibras sintéticas y se encuentra preparado para recibir los próximos compromisos deportivos.

Las lluvias, la principal preocupación antes del amistoso

Aunque desde River transmitieron tranquilidad sobre las condiciones del terreno, las previsiones meteorológicas para la noche del viernes y la mañana del sábado generan cierta preocupación.

La posibilidad de nuevas precipitaciones podría provocar que el campo de juego se ablande antes del encuentro frente a Burkina Faso. Sin embargo, hasta el momento, no se informaron inconvenientes que impidan la realización del partido por el estado del césped.

El Monumental será escenario de dos compromisos de la Selección Argentina durante esta fecha FIFA. El primero se disputará este sábado frente al conjunto africano, mientras que el segundo será el martes 6 de octubre ante Benín, en una jornada que estará marcada por la despedida de Lionel Messi.

Una vez finalizados los compromisos internacionales, River volverá a jugar en su estadio el 10 de octubre, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura.