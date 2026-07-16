Enzo Fernández volvió a aparecer en una noche decisiva para la Selección argentina. El mediocampista fue protagonista del histórico triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y, además de marcar un golazo clave para iniciar la remontada, dejó una celebración cargada de significado.

Cuando faltaban cinco minutos para el final del partido, el volante recibió la pelota y convirtió el empate que cambió la historia del encuentro. Inmediatamente después, corrió hacia la hinchada argentina y realizó el famoso Topo Gigio, el gesto que inmortalizó Juan Román Riquelme.

La celebración no fue casual: detrás de ese festejo hubo un mensaje para quienes habían cuestionado el camino de la Selección durante el Mundial.

El mensaje detrás del festejo

Además del Topo Gigio, Enzo realizó otro gesto con sus manos que fue interpretado como una respuesta directa a las críticas que había recibido el equipo argentino antes de la semifinal.

El mediocampista pareció enviar un mensaje de "sigan hablando" a quienes habían minimizado el recorrido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, señalando que había enfrentado rivales de menor nivel durante el torneo.

Entre los destinatarios de esa respuesta aparecieron algunos sectores de la prensa y exfutbolistas ingleses que habían cuestionado a la Selección antes del enfrentamiento.

La reacción del jugador llegó después de una actuación que terminó dejando sin argumentos a sus críticos: Argentina eliminó a Inglaterra y se metió nuevamente en una final del mundo.

La emoción de Enzo y el recuerdo de Maradona

Luego de la clasificación, Enzo Fernández habló en zona mixta y, todavía emocionado por lo ocurrido, recordó a Diego Armando Maradona.

"Estos momentos solo los puede regalar Dios. Somos unos privilegiados de integrar este grupo, esta Selección. Siento un gran orgullo".

El futbolista del Chelsea también dedicó unas palabras al ídolo argentino:

"Siempre lo dije, el Diego es lo más grande que hay y desde donde haya estado nos ayudó mucho. Estoy seguro que Diego está muy contento en el cielo".

Con su gol ante Inglaterra, Enzo Fernández volvió a demostrar que aparece en los momentos más importantes. Ahora, junto al resto del plantel argentino, buscará levantar nuevamente la Copa del Mundo en la final frente a España.