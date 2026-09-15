El motivo por el que allanaron la casa de L-Gante: hubo familiares involucrados

El paso de Elián Valenzuela por la televisión sufrió un abrupto freno en el marco de un nuevo proceso judicial. Luego de ratificarse su desvinculación de MasterChef Celebrity, trascendieron las razones de la medida adoptada por Telefe para no quedar envuelto en el hecho.

Posteriormente a la confirmación de su alejamiento del ciclo, donde el artista afirmó estar ocupado con sus cosas, la Policía de la Provincia de Buenos Aires concretó un procedimiento en su vivienda. Ángel de Brito detalló en LAM que "L-Gante enfrenta una nueva denuncia judicial por presuntas amenazas agravadas por el uso de un arma en General Rodríguez".

El presentador dio lectura al documento de las fuerzas de seguridad que indicaba que "la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Comisaría General Rodríguez 1ª de la Estación de Policía Departamental de Seguridad General Rodríguez, inició actuaciones penales a raíz de una denuncia radicada por una vecina de la zona por un presunto hecho de coacción armada".

Según la información expuesta por de Brito, "el hecho se originó tras la denuncia de una mujer de 23 años. Según el testimonio de la denunciante, varias personas a bordo de una camioneta de color negro se presentaron en el lugar portando armas de fuego, entre las cuales reconoció al cantante de música urbana Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, quienes le exigieron que desaloje el predio manifestando ser los propietarios del terreno".

La causa judicial continúa su curso con la imputación del referente musical y de los demás señalados. El informe de la fiscalía señala como "personas investigadas e imputadas: Elián Valenzuela, alias 'L-Gante', y otros masculinos en proceso de identificación".

En relación al inicio de la controversia, Pepe Ochoa explicó que "hubo una primera parte en que el tío de L-Gante, alias El Oso, se acerca a la casa de la víctima y la obliga a ella y a su pareja a abandonar la casa alegando que esa casa era del músico".

Respecto al arribo de los efectivos al lugar, el panelista agregó que "L-Gante está a derecho en el lugar, pero hay tres prófugos". Asimismo, señaló que el artista "tenía un acuerdo de comportamiento en donde le prohibían usar los lugares comunes del barrio".

El escenario aclara el rumbo de la situación del cantante después de haber permanecido casi 100 días privado de su libertad en 2023. La imputación por coacción armada fundamenta la postura de los directivos del canal para suspender su intervención en el certamen gastronómico, en medio de un nuevo frente que empaña su trayectoria. Ante la postura de la señal televisiva, el cantante manifestó "afirmen lo que quieran".