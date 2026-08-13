El motivo por el que Icardi no puede ni siquiera llamar por teléfono a sus hijas

Wanda Nara presentó una solicitud legal drástica contra Mauro Icardi para interrumpir cualquier tipo de vínculo con sus hijas. A través de su representación legal, la mediática inició un proceso que busca la suspensión de la responsabilidad parental del futbolista.

Según el expediente judicial, la presentación expresa que "Vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor". El documento sostiene que "Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial".

El conflicto escaló tras incidentes relacionados con la documentación para viajar. En este contexto, se manifestó que "Solicito cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi, realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor".

La medida es restrictiva e incluye la "Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores". Ante estos pedidos, la periodista Tatiana Schapiro comentó que "Esto es tremendo".

La Justicia también recibió el pedido para que "Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género". Los argumentos indican que las acciones del deportista superan un desacuerdo común entre padres, ya que habría afirmado a las niñas que su madre las secuestró.

El escrito detalla que "La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional".

En medio de esta disputa, Nara afirmó que "Me da lástima" y cuestionó la actitud de su ex pareja diciendo "Qué clase de padre no escucha el pedido de sus hijas". También expresó su angustia al notar que "No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas".

Por su parte, trascendió que ella "Le pidió que lo haga entrar en razón" tras una audiencia en Italia. La preocupación de la madre se intensificó al asegurar que el padre "Las anotará en Italia hasta que las deporten a Turquía" con el fin de "Hacerles pagar...". El objetivo final de la presentación es "Que no las vea más".

Desde el lado de Mauro Icardi, el jugador rechazó las acusaciones y realizó un descargo donde sostuvo que "Se hace la que llora". Además, defendió su posición asegurando que "Los padres también tenemos derechos".