Muchos dueños de gatos se sorprenden cuando su mascota ignora el bebedero y corre hacia la canilla cada vez que se abre. Aunque parezca una conducta extraña, los especialistas aseguran que se trata de un comportamiento completamente natural, relacionado con el instinto de supervivencia de los felinos.

En la naturaleza, los gatos aprendieron a desconfiar del agua estancada, ya que puede estar contaminada con restos de comida, bacterias o parásitos. En cambio, el agua en movimiento suele asociarse con una fuente más limpia y segura. Por eso, el sonido y el movimiento del agua que sale de la canilla resultan mucho más atractivos para ellos.

El error más frecuente

Uno de los errores más comunes es colocar el recipiente con agua junto al plato de comida. Los expertos en comportamiento felino explican que los gatos prefieren beber y alimentarse en lugares separados, ya que su instinto les indica que el agua cercana a los alimentos puede contaminarse.

También influye la higiene del bebedero. Si el agua permanece muchas horas sin renovarse o el recipiente no se limpia con frecuencia, es más probable que el gato busque una alternativa, como la canilla o una fuente de agua en movimiento.

Cómo hacer que tome más agua

Los veterinarios recomiendan cambiar el agua todos los días, utilizar recipientes amplios y mantenerlos alejados del alimento y de la caja sanitaria. Otra alternativa es incorporar una fuente para gatos, que mantiene el agua en circulación y suele incentivar la hidratación.

Si el gato deja de beber agua por completo, presenta cambios bruscos en sus hábitos o muestra signos de deshidratación, la recomendación es consultar con un veterinario, ya que podría tratarse de un problema de salud y no solo de una preferencia por el agua corriente.