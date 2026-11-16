El motivo por el que Maxi López no se quiere casar y todos miran a Wanda

Daniela Christiansson y Maxi López llevan más de 12 años juntos y formaron una gran familia en Europa con sus dos hijos, Elle, nacida en marzo de 2023, y el pequeño Lando, quien llegó a fines de 2025. A pesar de mostrarse como una de las parejas más consolidadas del espectáculo, la modelo sueca confesó que todavía tiene el deseo pendiente de pasar por el altar con el exdelantero.

En una entrevista con Infobae, la modelo recordó la inesperada propuesta de matrimonio que recibió hace varios años y el curioso plazo que puso el exfutbolista para concretar la fiesta. "Nos comprometimos en mi cumpleaños de 30 años, hace 8 años. Todavía estoy esperando la boda. Yo no creía más en el compromiso, porque él me decía que con el divorcio no quería saber nada y yo estaba tranquila", explicó.

Asimismo, la europea detalló que su deseo de formar una familia nació cuando tenía 28 años, pero decidió respetar los tiempos de su pareja sin presiones. "Él me decía que no estaba listo y lo entendía, yo no iba a forzar nada", aseguró sobre aquella etapa previa a la llegada de sus hijos y a la gran sorpresa que recibiría poco tiempo después en su festejo.

El exjugador preparó el momento en secreto días antes de la celebración y aprovechó una charla casual para conocer los deseos de la modelo. "Unos días antes de mi cumpleaños de 30 me preguntaba qué quería de regalo y le dije que capaz quería algo significativo", relató sobre la pista clave que le dio sin imaginar lo que ocurriría en su fiesta.

Cuando llegó el día del festejo, la entrega de obsequios escondía la alianza, aunque ella tardó unos segundos en comprender la situación frente a sus seres queridos. "Ese día me dio mis regalos y uno era un anillo, pero yo no entendía que era de compromiso. Estaban mis amigas y la mamá de Maxi llorando y filmando y ellas me dijeron 'Dani, te está proponiendo'", contó entre risas.

Sorprendida por la escena, la modelo recordó su incredulidad y la divertida condición con la que el exfutbolista selló el compromiso. "Yo dije 'no, imposible' y me di vuelta y Maxi me mira y me dice 'sí, es un anillo de compromiso'. Yo no podía creer, me lo dio y me dijo 'bueno, en 10 años'", reveló sobre la promesa que está cerca de cumplir su plazo.

Durante la charla, también repasó cómo se conocieron en Italia en 2014 y admitió que al principio desconocía por completo la fama y la carrera deportiva del argentino. "Cuando conocí a Maxi no sabía que era futbolista, me contó que jugaba a la pelota pero yo no entendía el mundo del futbolista. Después cenando juntos me di cuenta, y claro, es un mundo aparte", confesó.

Los primeros años de romance transcurrieron sin mayores complicaciones geográficas debido a que ambos coincidían en territorio italiano por sus respectivas rutinas y obligaciones familiares. "Yo llegué a un momento de mi vida en el que quería quedarme en Milán, y como él estaba cerca de ahí por el tema de los hijos nuestros primeros 5 años fueron fáciles para vernos. Yo capaz viajaba y estaba afuera un tiempo pero siempre nos volvíamos a ver", detalló.

El momento más difícil para la pareja llegó en 2018, cuando el delantero aceptó una propuesta laboral para sumarse al Vasco da Gama de Río de Janeiro. "Cuando él me contó que tenía la posibilidad de irse a trabajar en Brasil ahí pensé 'bueno, o lo dejo o hacemos una relación a distancia o voy con él'. Y fui con él, porque yo ya sentía dentro de mí que era el hombre de mi vida", concluyó.