El motivo por el que Messi no volverá a Argentina tras perder el Mundial

La Selección Argentina inicia su camino de retorno al país tras el cierre del Mundial 2026, aunque la delegación no contará con la presencia de su máximo referente. Se confirmó que Lionel Messi y Rodrigo de Paul tomaron un rumbo diferente al del resto de sus compañeros debido a obligaciones previas en el extranjero. Mientras tanto, en el predio de la AFA en Ezeiza se dispuso un gran despliegue para recibir al plantel.

El periodista Pablo Gravellone brindó detalles sobre la logística del viaje señalando que "El vuelo está retrasado una hora, aún no despegó de Nueva York. En este momento, la hora estimada de llegada es a las 17.30. Hay que ver a qué hora termina despegando".

Respecto al recibimiento, el cronista destacó que "Hay un operativo de seguridad importante. Creo que va a ir mucha gente a agradecer, a felicitarlos por el ciclo y por el proceso, más allá del resultado final".

La decisión de varios futbolistas de no aterrizar en suelo argentino responde a sus calendarios individuales. Gravellone explicó que "Muchos jugadores decidieron no volver a la Argentina, como ya lo anunció la AFA, y empezar las vacaciones o reintegrarse a sus clubes. Esto no hubiera pasado con Argentina campeona del mundo, que hubieran vuelto todos juntos a Buenos Aires". Ante esta situación, la conductora Valeria Sampedro puntualizó que "Messi no vuelve a la Argentina. Decías que tiene un compromiso con el Inter. Además de las vacaciones".

Finalmente, se aclaró que el capitán y de Paul deben presentarse en su actual equipo de la liga estadounidense. El periodista concluyó manifestando que "Él y Rodrigo de Paul tienen compromisos con el Inter Miami. Estoy seguro de que no van a jugar. Van a dar el presente y ahí sí pueden venir a la Argentina". El resto del grupo cumplirá con el arribo programado para encontrarse con los hinchas en Buenos Aires.