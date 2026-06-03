El motivo por el que Paula Chaves le prohibió a Zaira Nara acercarse a su hija

El camino de reconciliación entre Paula Chaves y Zaira Nara continúa dando pasos firmes aunque todavía existen límites claros. Tras años de estar alejadas, las modelos comenzaron a reconstruir su vínculo en la intimidad, pero el interrogante sobre el rol de Zaira como madrina de Filipa sigue latente.

En una charla reciente para el ciclo SQP, Paula fue consultada directamente sobre si su amiga ya había podido ver a la niña tras el acercamiento y su respuesta fue una negativa rotunda al decir "No. No. No".

Esta distancia con la pequeña genera sorpresa debido a la relación incondicional que supieron tener en el pasado. Al intentar conocer los motivos por los cuales ese encuentro específico todavía no sucedió, la conductora prefirió no profundizar en explicaciones complejas y simplemente afirmó "No, no sé, ni idea". A pesar de esto, el lazo personal entre ambas mujeres parece estar en su mejor momento desde la ruptura de la amistad.

Paula confirmó que la comunicación fluye y que ya comparten momentos a solas para sanar las heridas del pasado. Sobre estos avances, la conductora reveló que "Fui a la noche a comer sola con ella" como un gesto para recuperar la confianza perdida.

Esta nueva etapa coincide con lo que la propia Zaira había manifestado anteriormente sobre sus reuniones privadas al asegurar que "estuvimos tranquilas, el tiempo cura todo". Por ahora, el proceso de sanación se mantiene estrictamente entre las dos protagonistas mientras el entorno familiar espera su turno para el reencuentro final.