El motivo por el que Telefe bajó de la conducción a una de sus estrellas

La planificación de la grilla televisiva suele estar sujeta a intensas negociaciones tras bambalinas, donde las expectativas de los canales y las figuras no siempre coinciden. Ian Lucas no formará parte de MasterChef Kids, el nuevo certamen infantil que prepara Telefe con la conducción de Verónica Lozano. Aunque en un principio se barajaron diferentes alternativas sobre su participación, la baja de la celebridad de internet responde a un trasfondo mucho más complejo del que trascendió públicamente.

La panelista Yanina Latorre detalló en el programa radial Sálvese quien pueda cómo se desarrollaron los contactos preliminares entre el canal y el entorno del creador de contenido. Según explicó la periodista, si bien existieron conversaciones formales y un marcado interés por parte de la emisora, el rol de conductor principal nunca estuvo formalmente sobre la mesa de negociaciones. Al respecto, la panelista aseguró: "Lo que pasó, a Telefe le interesa Ian, la charla existió, pero nunca fue ofrecido formalmente".

De acuerdo con la información brindada en el ciclo de espectáculos, la posibilidad de colocar al joven al frente de un formato de gran envergadura en el horario central resultó apresurada para los directivos del canal. Desde la señal de televisión consideran que el influencer requiere de una mayor experiencia y rodaje en el medio antes de liderar una franja horaria tan competitiva. Latorre argumentó esta postura señalando: "Se apuraron en barajar la idea de que sea conductor. Se dieron cuenta que lo quieren, pero está muy verde para ser conductor de un proyecto grande en el prime time".

La situación se complejizó aún más debido a la disparidad de proyectos que ambas partes proyectaban para la carrera del influencer. Mientras que desde el círculo íntimo del joven se alimentaba la expectativa de que él encabezara grandes formatos como MasterChef o Popstars, las propuestas de Telefe apuntaban a roles secundarios que no colmaron las expectativas de la joven figura. Latorre describió la tirantez en las tratativas al manifestar: "Telefe cree que Ian y su representante operaron para que se hable de Popstars y Master, le ofrecieron otras cosas y a ellos les parecen poca cosa".

En este contexto de desencuentros profesionales, la emisora le propuso al joven un lugar dentro del tribunal evaluador del certamen infantil de cocina. No obstante, este ofrecimiento tampoco resultó satisfactorio para las pretensiones de la figura y su representación, lo que terminó por sellar su salida definitiva del proyecto. Al referirse a esta última propuesta rechazada, la panelista concluyó de forma tajante: "A Ian le parece poca cosa ser jurado".

De este modo, la ausencia de Ian Lucas en la pantalla del canal no se debe a una falta de interés mutuo en colaborar, sino a una marcada diferencia de visiones entre lo que el canal estaba dispuesto a otorgarle en esta etapa de su carrera y las ambiciones de la estrella de internet.