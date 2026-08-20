El motivo por el que Tini Stoessel abandonó a su papá en su internación

Durante los últimos días, circularon diversas versiones sobre un supuesto conflicto familiar entre Tini Stoessel y sus padres, vinculando las diferencias a cuestiones de dinero e irritaciones de índole personal. Ante esta situación, Yanina Latorre, quien mantiene una relación cercana con los integrantes de la familia y es examiga de la madre de la artista, optó por romper el silencio sobre el tema para dar precisiones sobre el estado de salud de Alejandro Stoessel y esclarecer los hechos, descartando que exista una enemistad definitiva en el círculo íntimo.

La panelista detalló la situación laboral de los involucrados al asegurar "Alejandro no está peleado con la hija. Hay un distanciamiento laboral" para dar cuenta de la verdadera naturaleza de la distancia actual.

Asimismo, desmintió de manera contundente las versiones que sostenían que los progenitores de la artista no formarían parte de la celebración del casamiento de la cantante, manifestando que "nadie recibió la invitación todavía" dado que las tarjetas aún no han sido distribuidas. Con la intención de dar mayor claridad, la conductora insisted en que "Hay una incomodidad, no enojo. Tienen diálogo, hablan" y remarcó la existencia de canales de comunicación abiertos entre las partes.

Respecto a las informaciones periodísticas previas difundidas por Ángel de Brito, las cuales señalaban un presunto enojo de la cantante porque su padre le había impedido adquirir un inmueble de su preferencia, la periodista brindó más detalles de la intimidad familiar y aseguró que el productor solo "Le aconsejó que no le convenía" realizar esa operación comercial.

En defensa de la figura del padre de la cantante, Latorre manifestó de forma explícita "Me consta que Alejandro es un tipo bueno, honesto, laburador y sobreprotector" como descripción de su personalidad.

En referencia a los detalles de la futura boda, la comunicadora aportó una novedad favorable al declarar "Me dijeron que Alejandro la va a entrar a la Iglesia" confirmando el rol del productor en la ceremonia. A su vez, para contextualizar el vínculo, insistió en que "Es verdad que hay una distancia, por ahí hay una conversación que tienen que tener, pero no hay pelea a muerte" descartando rupturas insalvables.

La reestructuración organizativa de la carrera de la artista fue otro de los ejes aclarados en la transmisión. Al respecto, se detalló que la joven tomó la decisión de gestionar de manera autónoma sus finanzas y contratar a un administrador profesional para tal fin.

Sobre este aspecto económico, la periodista remarcó que "Tini no desconfiá de nada" de la gestión previa de su familia, pero reconoció que la situación generó una reacción de ofensa en sus padres, ya que "como mamá y papá, les ofende porque la pregunta es: '¿Estás desconfiando de mi?', pero ella no cree eso" como explicación del impacto emocional de la medida.

Por otra parte, la conductora desvinculó de forma terminante al futbolista Rodrigo De Paul de cualquier tipo de influencia en las decisiones o tensiones del grupo familiar, asegurando que él no tiene ninguna relación con las decisiones de la cantante. En la misma línea, desmintió con firmeza la hipótesis sobre acuerdos legales previos a la boda al sostener "Nadie le aconsejó a Tini que firme un prenupcial" para poner fin a las especulaciones mediáticas.

Al concluir su intervención sobre la nueva etapa que atraviesa la familia Stoessel, Latorre definió cuál es la única incertidumbre real en el plano profesional al afirmar "La duda ahora es que están viendo si Ale sigue laburando para la carrera de Tini o se corre del todo" marcando el inicio de un proceso de transición organizativa.