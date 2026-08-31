Gonzalo Ariel Olmos continúa internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson luego del grave accidente que sufrió durante la madrugada del martes sobre la Ruta Nacional 40. El motociclista, de 31 años, permanece con pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia médica debido a los politraumatismos que sufrió.

Dentro de la gravedad del cuadro, Olmos presentó una evolución favorable en las últimas horas. Sin embargo, desde el entorno médico remarcaron que su estado todavía es delicado y que deberá atravesar un extenso proceso de recuperación.

“Ha evolucionado, pero todavía falta bastante”, señalaron fuentes médicas a 0264 Noticias al referirse a la situación del motociclista.

El paciente continúa bajo atención permanente en el área de Terapia Intensiva del Hospital Rawson. Los profesionales siguen de cerca su evolución debido a las múltiples lesiones que sufrió como consecuencia del siniestro vial.

El accidente ocurrió durante la madrugada del martes, cuando Olmos circulaba en motocicleta por la Ruta Nacional 40. Como consecuencia del impacto, sufrió politraumatismos de consideración y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

Desde entonces, familiares y allegados permanecen atentos a su evolución y mantienen una cadena de oración para acompañarlo durante este difícil momento.

A través de las redes sociales también se multiplicaron los mensajes de apoyo para Gonzalo, con pedidos de acompañamiento y fuerzas para el joven motociclista mientras permanece internado.

Al mismo tiempo, continúa una campaña solidaria destinada a ayudar a su pareja, Nahir, y a sus dos hijos pequeños. La iniciativa busca colaborar con la familia durante el tiempo en que Gonzalo permanece hospitalizado.

El motociclista es el principal sostén económico de su hogar, por lo que la situación representa además un fuerte impacto para su familia. Mientras aguardan nuevas novedades sobre su salud, familiares y allegados continúan pidiendo acompañamiento y apoyo para atravesar este proceso.