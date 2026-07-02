GRUPO HUARPE mostró desde Miami el estadio donde la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026. A través del móvil especial, Ana Paula Zabala y Mauricio Laciar recorrieron la zona de Miami Gardens y contaron cómo se vive la previa del partido que se jugará este viernes, desde las 19, hora argentina.

Durante la transmisión de este miércoles de “Yo te invito”, Brenda y Alejandro presentaron la comunicación con los enviados especiales, quienes compartieron detalles del escenario que recibirá a la Scaloneta en una nueva instancia eliminatoria del Mundial.

Un estadio preparado para grandes eventos

Ana Paula describió las características del estadio ubicado en Miami Gardens, al norte de Miami. “Es un estadio que permite partidos de tenis, de fútbol americano, de béisbol, de lo que sea y en este caso de fútbol. Tiene lugar para 64.000 hinchas, pero en ocasiones especiales incluso eso se puede extender”, dijo la conductora.

La enviada especial también explicó que el recinto tendrá una denominación especial durante la Copa del Mundo. “El Estadio originalmente se llamaba Rock Stadium, pero como la FIFA no permite ningún auspiciante, ahora se llama Estadio de Miami, pero es un estadio fabuloso. Tiene, además, un estacionamiento gigante para 27 mil autos. Probablemente, se repita lo que vimos en otros partidos. De hinchadas haciéndose un asadito, la previa extendida”, añadió.

Por su parte, Mauricio sumó un dato llamativo para los hinchas que lleguen en vehículo. Según contó, ingresar al parking y dejar estacionado el auto tiene un valor de 250 dólares. “Aquí, salís y respirás y tenés que poner 100 dólares”, bromeó el conductor.

Miami Gardens y la previa argentina

El estadio está ubicado en una zona estratégica, cerca del aeropuerto y del complejo hotelero donde se hospeda el plantel argentino. Además, en el mismo circuito se encuentran residencias de futbolistas del Inter Miami, entre ellos Lionel Messi, Rodrigo De Paul y otros integrantes del equipo estadounidense.

En los alrededores del escenario mundialista ya se empieza a sentir el movimiento de hinchas argentinos. La expectativa crece con el correr de las horas y, según contaron desde el móvil, podría repetirse la postal de otros partidos: camisetas albicelestes, banderas, cánticos y grupos de fanáticos haciendo la previa en el estacionamiento.

La lluvia y las dudas de Scaloni

La jornada en Miami estuvo marcada por la lluvia y la humedad. Además, los pronósticos anticipan que para el día del partido también podría haber precipitaciones, un dato que se suma a la previa del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Durante el móvil también se repasaron las principales dudas que mantiene Lionel Scaloni para definir el equipo titular. Entre los nombres que aparecen en análisis están Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Mauricio contó detalles de la intimidad del trabajo de la Selección, aunque aclaró que el último ensayo no dejó demasiadas certezas. “Fue un entrenamiento a puertas cerradas a la prensa. Se supo muy poquito. Uno entiende que recién el viernes durante la mañana vamos a tener una confirmación más certera de cómo jugará la selección argentina”.

Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes, desde las 19, en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Mientras tanto, Grupo Huarpe continúa con la cobertura especial desde Miami, siguiendo de cerca cada movimiento de la Scaloneta y de los hinchas argentinos.

Ana Paula y Mauricio cuentan detalles en la previa del partido de Argentina contra Cabo Verde.