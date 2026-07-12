El MPBAFR será sede de un seminario sobre conservación fotográfica



El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, realizará el Seminario Nacional de Conservación en Archivo Fotográfico Documental.

La actividad se desarrollará el 27 de julio, de 14 a 19hs, en el auditorio del Museo Franklin Rawson. El seminario propone abordar herramientas para la gestión, conservación, preservación y restauración de archivos fotográficos documentales. También promoverá el intercambio de experiencias entre profesionales e instituciones vinculadas al patrimonio cultural.

La propuesta contará con la participación de especialistas de San Juan y de Buenos Aires Entre los disertantes estarán Viviana Guardia, Rocío Gallardo, Leonardo Lima, Federico Sánchez, Clara Tomasini y Sofía Bianco Beovide, quienes compartirán experiencias y conocimientos sobre conservación del patrimonio fotográfico.

Viviana Guardia cuenta con estudios avanzados del Profesorado de Historia de la Universidad Nacional de San Juan, capacitación pedagógica y formación técnica en fotografía.

Rocio Gallardo, es Técnica en Archivística por la Universidad Nacional de San Juan. Desde 2021 integra el equipo del Museo Histórico Provincial Agustín V. Gnecco, donde desarrolla tareas de conservación, organización y gestión de fondos documentales y fotográficos en las áreas de Hemeroteca y Fototeca.

Leonardo Lima, es estudiante avanzado del Profesorado de Historia (FFHA - UNSJ), con Formación orientada al campo del patrimonio histórico, la museología y la conservación Documental. Federico Sánchez es Licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por La Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y maestría en Estudios sobre Imagen y Archivos Fotográficos en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Clara Tomasini, es fotógrafa y licenciada en Artes (UBA), especialista en conservación del patrimonio fotográfico y doctorada en Historia y Teoría de las Artes (UBA).

Finalmente, Sofia Bianco Beovide, es Licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la Universidad de la República (Uruguay), actualmente cursa la Especialización en Conservación y Restauración de patrimonio Cultural de la UNSAM.

El encuentro forma parte del proyecto de extensión “Educación y Sociedad: Memorias Colectivas y Preservación Fotográfica Documental Narrativa” impulsado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan.

La iniciativa busca fortalecer la preservación del patrimonio documental y promover la articulación entre instituciones públicas y privadas.

La actividad es arancelada y requiere inscripción previa. Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción, disponible en Seminario Nacional de Conservación en Archivo Fotográfico Documental.

La inscripción se hará efectiva al abonar el valor indicado de manera presencial, en recepción del museo, hasta el 22 de julio inclusive. Horarios de atención de martes a viernes, de 12 hs. a 20 hs.

En caso de asistir desde otra provincia, podrás abonar el día de la acreditación. Actividad arancelada. Valor $12.000 (doce mil pesos) solo pago efectivo.

