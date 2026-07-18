La fiebre mundialista volvió a hacerse sentir en las calles de Nueva York. A menos de 24 horas de la final entre la Selección Argentina y España, cientos de hinchas coparon Times Square para protagonizar un multitudinario banderazo que volvió a demostrar el fervor albiceleste en Estados Unidos.

Como ocurrió en cada ciudad donde jugó el equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo, los fanáticos se reunieron para alentar a la Selección Argentina y empezar a vivir la previa del partido más importante del torneo. Entre banderas, bombos y camisetas celestes y blancas, uno de los puntos turísticos más emblemáticos del planeta quedó completamente teñido con los colores argentinos.

Ni siquiera la lluvia logró frenar la convocatoria. Aunque el clima se volvió inestable desde el mediodía, los hinchas permanecieron en el lugar y convirtieron la jornada en una verdadera fiesta. La convocatoria oficial era para las 17 (hora local), pero varias horas antes ya comenzaban a llegar simpatizantes y, cerca de las 15, la concentración era tan grande que caminar por la zona resultaba prácticamente imposible.

Los cánticos acompañaron durante toda la tarde. Uno de los más repetidos fue el clásico "Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar", mientras que tampoco faltó el tradicional "El que no salta es un inglés", que volvió a escucharse tras la reciente victoria sobre Inglaterra en las semifinales.

Las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi dominaron las banderas que llevaron los fanáticos. También volvió a escucharse una de las canciones que acompañó a la Selección Argentina durante todo el Mundial: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón".

La fiesta argentina llamó la atención de turistas de todo el mundo que recorrían Times Square y se detuvieron para registrar con sus celulares el colorido banderazo. Mientras personajes callejeros como Mickey Mouse, Spider-Man y King Kong intentaban continuar con su rutina de fotografías, la pasión futbolera terminó convirtiéndose en la gran protagonista de la tarde.

Como sucedió en las anteriores sedes mundialistas, también hubo decenas de hinchas buscando una entrada de último momento para asistir a la final. Con la ilusión intacta, miles de argentinos ya viven la cuenta regresiva para el duelo que puede darle a la Selección Argentina la cuarta estrella y un nuevo título mundial.