El Mundial 2026 alcanzó los 4.6 millones de espectadores en la fase de grupos

La primera etapa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 culminó estableciendo un "hito para el mayor espectáculo del fútbol" a nivel global. A lo largo de los 17 días iniciales de competencia, 4.644.549 espectadores acudieron a los 72 partidos realizados en las 16 sedes oficiales de Canadá, México y Estados Unidos. Esta edición destaca por ser la primera con 48 selecciones, lo que permitió transformar el evento en una "celebración de pasión global, emoción y fútbol inolvidable".

La organización resaltó que "la mayor edición del torneo más importante del fútbol ya está reescribiendo los libros de récords y cautivando a los aficionados" en cada rincón del planeta. La participación atlética también alcanzó niveles sin precedentes con 1248 jugadores inscriptos, de los cuales 999 tuvieron acción en el campo de juego durante la fase de grupos. En paralelo, el FIFA Fan Festival convocó a 5.500.000 de seguidores, marcando la "edición más amplia hasta la fecha" para estos encuentros de hinchas.

El volumen de la experiencia mundialista se reflejó incluso en el consumo dentro de los estadios, donde se vendieron 300.000 perritos calientes. Esta cifra es equivalente a recorrer los 45 kilómetros que separan el Estadio de Nueva York Nueva Jersey del Aeropuerto Internacional JFK. Según fuentes oficiales, las estadísticas obtenidas "han marcado una pauta contundente de lo que está por venir" en las instancias finales del certamen.