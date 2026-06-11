El Mundial 2026 comienza este jueves y lo hace con una propuesta inédita que marcará un antes y un después en la historia del fútbol: por primera vez habrá tres ceremonias inaugurales, una en cada país anfitrión, con espectáculos de nivel internacional.

La primera ceremonia será en México, este jueves 11 de junio a las 14.30 (hora argentina) en el Estadio Azteca, donde luego se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica desde las 16.

La segunda celebración tendrá lugar el viernes 12 en Canadá, a las 14.30 en el estadio de Toronto, en la previa del cruce entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a las 16.

Ese mismo día, pero a las 20.30, será el turno de Estados Unidos, que realizará su ceremonia en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes del partido entre el seleccionado local y Paraguay, previsto para las 22.

Desde la FIFA informaron que los estadios abrirán sus puertas cuatro horas antes de cada encuentro, mientras que los shows comenzarán 90 minutos antes del inicio de los partidos, permitiendo a los hinchas vivir una experiencia completa.

El despliegue artístico contará con figuras de primer nivel. En México se presentarán Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Tyla y Lila Downs.

En Canadá, el espectáculo incluirá a Michael Bublé, Alanis Morissette, Elyanna, Jessie Reyez, Alessia Cara, William Prince, Vegedream, Nora Fatehi y Sanjoy.

Por su parte, en Estados Unidos actuarán Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla, quien repetirá presencia tras su participación en México.

Además, durante las ceremonias se presentará oficialmente “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial, interpretada por Shakira y Burna Boy. Para la artista colombiana será su cuarta participación musical en una Copa del Mundo.

En lo deportivo, la Selección argentina integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia. Luego jugará ante Austria el lunes 22 a las 14 y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania a las 23.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó que el objetivo de este formato es que cada país anfitrión pueda mostrar su identidad cultural, al tiempo que se refuerza el mensaje de unidad global que representa el Mundial.

Con 48 selecciones, 104 partidos y tres países organizadores, el Mundial 2026 ya comenzó y promete convertirse en el más espectacular de la historia.