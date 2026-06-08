La cuenta regresiva para la Copa del Mundo llega a su etapa decisiva. El próximo jueves 11 de junio, el certamen ecuménico pondrá primera con una dinámica innovadora y sin precedentes en la historia del fútbol. Por primera vez, la fiesta inaugural se dividirá en tres sedes distintas para acompañar de cerca los partidos de debut de cada uno de los países anfitriones, buscando integrar la identidad cultural de México, Canadá y Estados Unidos.

El puntapié inicial en la Ciudad de México

La acción comenzará en el mítico Estadio Azteca. La primera de las tres ceremonias se pondrá en marcha a las 14:30 (horario argentino), funcionando como la antesala perfecta para el partido entre el seleccionado mexicano y Sudáfrica, pautado para las 16:00.

Según la FIFA, el concepto creativo en suelo azteca utilizará el papel picado como eje central, símbolo de la tradición local. Sobre el escenario se presentarán figuras de enorme renombre como Shakira, J Balvin, Maná, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules. La gran atracción será la interpretación en vivo de "DaiDai", una de las canciones oficiales del álbum del Mundial, a cargo de Shakira junto a Burna Boy.

La fiesta se traslada a Toronto y Los Ángeles

La segunda ceremonia de apertura tendrá lugar el viernes 16 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá. Previo al choque entre el seleccionado local y Bosnia y Herzegovina (también a las 16:00 de Argentina), el público presenciará un despliegue que recorrerá la geografía canadiense de costa a costa. La grilla musical estará liderada por Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y la participación de un mosaico gigante que representará la diversidad comunitaria de ese país.

Finalmente, la última fiesta se concretará ese mismo viernes 16 en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles. En la capital mundial del entretenimiento, la cita comenzará un rato antes del partido de las 22:00 entre Estados Unidos y Paraguay. El cartel de artistas para el cierre de las inauguraciones incluye estrellas globales de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

"Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo", aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Desde la organización enfatizaron que las puertas de los estadios se abrirán cuatro horas antes de cada encuentro y los shows darán inicio exactamente una hora y medio antes del silbatazo inicial, invitando al público a formar parte activa de una experiencia global inmersiva.