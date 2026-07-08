El Mundial 2026 tendrá este miércoles su primer día sin partidos desde el inicio de la competencia. Luego de una jornada intensa de octavos de final, con la clasificación de Argentina y Suiza, la Copa del Mundo tendrá una pausa antes del comienzo de los cuartos de final.

La jornada del martes cerró la fase de octavos con dos encuentros que definieron los últimos lugares entre los ocho mejores equipos del torneo. La Selección Argentina derrotó 3-2 a Egipto en un partido con remontada incluida, mientras que Suiza eliminó a Colombia por penales tras igualar sin goles.

Con el cuadro de cuartos de final confirmado, la FIFA estableció un descanso entre las etapas del certamen. La acción volverá el jueves con el duelo entre Francia y Marruecos, que abrirá la nueva ronda.

Luego será el turno de España ante Bélgica, mientras que el sábado se disputarán los últimos dos cruces: Noruega frente a Inglaterra y Argentina contra Suiza.

La Selección Argentina volverá a jugar el sábado desde las 22 ante el conjunto europeo, en el Kansas City Stadium, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Después de los cuartos de final habrá otro descanso hasta el martes 14 de julio, cuando comenzarán las semifinales. El miércoles 15 se disputará el segundo partido de esa instancia.

Fixture de los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17:00: Francia vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16:00: España vs. Bélgica (SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio

18:00: Noruega vs. Inglaterra (AT&T Stadium)

22:00: Argentina vs. Suiza (Kansas City Stadium)

Fixture de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

16:00: Francia/Marruecos vs. España/Bélgica (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

20:00: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza (Atlanta Stadium)

Partido por el tercer puesto

Sábado 18 de julio

18:00: Perdedor de semifinal 1 vs. Perdedor de semifinal 2 (Hard Rock Stadium)

Final del Mundial 2026

Domingo 19 de julio

16:00: Ganador de semifinal 1 vs. Ganador de semifinal 2 (MetLife Stadium)