El Mundial 2026 se convirtió en un fenómeno sin precedentes para las casas de apuestas deportivas de Estados Unidos. A medida que avanza el torneo, el volumen de dinero apostado ya supera al registrado durante el Super Bowl, el evento deportivo que históricamente lideraba ese mercado.

El crecimiento del interés quedó reflejado en las principales plataformas de apuestas. Según los operadores, los tres encuentros que más dinero movilizaron hasta el momento fueron los disputados por la selección de Estados Unidos, una muestra del entusiasmo que generó el equipo anfitrión entre los aficionados.

Johnny Avello, director de operaciones de apuestas deportivas de DraftKings, aseguró que el Mundial "podría ser el evento más grande del año cuando todo esto termine". Además, comparó el impacto económico del torneo con otros grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos.

"El March Madness se desarrolla a lo largo de tres semanas y recauda bastante dinero. Esto está llegando a ese nivel", afirmó. Luego agregó que el Mundial "deja al Super Bowl muy atrás. Un partido, un día. Esto es mucho más grande".

EEUU impulsa el fenómeno

El próximo compromiso del conjunto estadounidense frente a Bosnia-Herzegovina, por un lugar en los octavos de final, también genera una expectativa récord.

Christian Cipollini, gerente de trading de BetMGM Sportsbook, explicó que los tres partidos con mayor cantidad de apuestas en la plataforma fueron los de Estados Unidos. "Este partido se perfila como una tormenta perfecta. Estados Unidos se ve muy bien y hay mucha expectativa alrededor del equipo. Espero que sea el partido de fútbol en el que más dinero se apueste en la historia de BetMGM", sostuvo.

Las posibilidades de una buena campaña del seleccionado local también modificaron las cuotas en las principales casas de apuestas. En BetMGM pasó de pagar 50-1 antes del torneo a 25-1, mientras que Caesars y DraftKings lo ubican entre 30-1 y 33-1.

Francia y la Selección Argentina, entre las favoritas

En la pelea por el título, las principales casas de apuestas colocan a Francia como la máxima favorita, con la Selección Argentina muy cerca en las preferencias de los apostadores.

En BetMGM, el 15,3% de los boletos corresponde al seleccionado francés, que concentra el 20,4% del dinero apostado. España, en tanto, reúne el mayor volumen económico con el 20,5% del total.

Como ambos equipos quedaron en lados opuestos del cuadro, una eventual final entre Francia y la Selección Argentina aparece como una posibilidad que también despierta interés entre los apostadores, al tratarse de una reedición de la definición del Mundial anterior.

Las selecciones que buscan dar la sorpresa

Además de los candidatos, muchos apostadores eligen selecciones con menores probabilidades de consagrarse, atraídos por las cuotas más altas.

Entre esos equipos aparecen Colombia, Suiza e incluso Congo, que reciben una cantidad significativa de apuestas pese a sus escasas posibilidades estadísticas.

Avello explicó que muchos jugadores prefieren realizar apuestas pequeñas en equipos considerados sorpresas, ya que una eventual consagración representaría ganancias muy elevadas. También destacó el respaldo que recibe Colombia por el acompañamiento de sus hinchas y valoró la experiencia del plantel suizo, cuyos futbolistas llevan varios años compartiendo el mismo equipo.