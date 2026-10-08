El Mundial de Hockey sobre Patines volverá al COP Arena del Parque Olímpico de Luque después de la polémica que generó el estado de la pista durante los primeros partidos. La dirigencia del World Skate comunicó que, una vez solucionados los inconvenientes registrados en la superficie, toda la competencia Sub 19 masculina se trasladará nuevamente a ese escenario.

La decisión marca el regreso de la competencia al estadio que había quedado en el centro de las críticas de jugadores y entrenadores. Durante los primeros encuentros, las dificultades para patinar sobre el piso llevaron a modificar la programación y trasladar partidos al SND Arenita.

Las críticas que obligaron a cambiar de sede

La polémica comenzó después de los primeros partidos disputados en el COP Arena, cuando distintos integrantes de las selecciones cuestionaron las condiciones de la superficie. Las delegaciones reclamaron al comité y hubo respuestas oficiales.

Ante esa situación, la organización había dispuesto que los partidos del 5, 6 y 7 de octubre se jugaran en el SND Arenita. World Skate posteriormente realizó trabajos sobre la pista del COP Arena y programó pruebas con representantes de las selecciones para evaluar nuevamente sus condiciones.

Una infraestructura de 7.000 metros cuadrados

El COP Arena Escribano Óscar Harrison está ubicado dentro del Parque Olímpico Paraguayo, en Luque, y cuenta con una superficie de 7.000 metros cuadrados y capacidad para 3.300 espectadores. La infraestructura fue diseñada como un escenario multidisciplinario y dispone de palco VIP, cabinas de prensa y vestuarios para atletas, árbitros y público.

El recinto también fue proyectado con criterios de accesibilidad, incluyendo accesos, ubicaciones y sanitarios adaptados para personas con discapacidad. Su regreso como sede del Mundial vuelve a poner en escena una infraestructura pensada para competencias nacionales e internacionales.

El SND Arenita mantiene al femenino

Mientras el Sub 19 masculino vuelve al COP Arena, toda la competencia Senior Women permanecerá definitivamente en el SND Arenita, según el comunicado difundido por World Skate el 7 de octubre. El organismo informó además que habrá algunos cambios en los horarios debido a acuerdos de transmisión televisiva.

La Arenita es un polideportivo menor del complejo de la Secretaría Nacional de Deportes y fue proyectado con capacidad para unas 2.000 personas, cabinas de prensa y condiciones de accesibilidad. El escenario forma parte de la infraestructura deportiva que Paraguay incorporó para recibir competencias de distintas disciplinas.

Dos sedes después de una semana de cambios

El nuevo esquema deja al COP Arena como sede definitiva del Sub 19 masculino y al SND Arenita como escenario permanente del Senior femenino. Así, el Mundial de Hockey sobre Patines recupera al estadio del Parque Olímpico después de una semana marcada por las críticas, los trabajos sobre la superficie y las pruebas realizadas por la organización.

Argentina será protagonista del regreso al COP Arena con su seleccionado Sub 19, mientras que Las Águilas continuarán su recorrido en el SND Arenita. World Skate cerró así una etapa de modificaciones y dejó establecida la distribución de las sedes para la continuidad del campeonato.