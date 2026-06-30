El Mundial no para y este martes hay tres partidazos de 16 avos. de final

El cronograma de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa este martes con 3 compromisos de eliminación directa que prometen reconfigurar el mapa de los favoritos. Tras las históricas clasificaciones de Marruecos y Paraguay en las jornadas previas, la actividad de esta vigésima fecha se traslada a sedes repartidas en Estados Unidos y México.

El primer enfrentamiento pone cara a cara a Costa de Marfil y Noruega a las 14 horas de Argentina. El conjunto africano busca consolidar su poderío físico en el AT&T Stadium de Dallas, mientras que la escuadra europea llega respaldada por la capacidad goleadora de sus atacantes en la primera fase. El partido contará con la transmisión en vivo de DSports, el canal 109 de Flow y la plataforma Paramount+.

La acción se traslada a las 18 horas para el cruce de alta escuela europea entre Francia y Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El último subcampeón del mundo parte con la chapa de candidato tras liderar su zona, pero se topa con un ordenado combinado sueco que clasificó con solidez. Los aficionados en Argentina podrán seguir este encuentro a través de las pantallas de TyC Sports, DSports y Paramount+.

Con respecto a las estrictas medidas de seguridad implementadas en suelo estadounidense, el designado zar fronterizo Tom Homan declaró que "el enfoque principal en cada sede es mantener los eventos seguros" para resguardar la integridad de los espectadores durante el desarrollo de la competencia.

El cierre de la jornada presenta el plato fuerte latinoamericano a las 22 horas con el enfrentamiento entre México y Ecuador en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México. El seleccionado anfitrión arriba a esta instancia decisiva con un rendimiento ideal, registrando puntaje perfecto y manteniendo su valla invicta a lo largo de los 3 partidos correspondientes a la fase de grupos.

Por su parte, el conjunto sudamericano se clasificó con la obligación de dar el golpe como visitante para meterse entre los mejores 16 del torneo. Las señales DSports, el canal 109 de Flow y Paramount+ estarán a cargo de la emisión de este último duelo del martes.