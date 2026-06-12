El esperado segundo partido de la primera fecha de la Copa del Mundo, en su fase de grupos es Corea del Sur contra República Checa. Este encuentro ofrece un antecedente breve pero revelador. Sus enfrentamientos previos, todos en amistosos internacionales, muestran paridad y resultados diversos. El duelo en el Estadio Guadalajara de México marcará su primer choque en una fase oficial de la Copa del Mundo.

El equipo surcoreano apuesta por un juego rápido y ordenado, liderado por la experiencia de su estrella Heung-Min Son en el ataque y Kim Min-Jae en la defensa.

Por su parte, el conjunto checo basará su estrategia en la fuerza física, la presión en el medio campo y el olfato goleador de Patrik Schick. Es un choque entre la velocidad asiática y la fuerza europea, donde el equipo que cometa menos errores se llevará tres puntos fundamentales.

El árbitro del encuentro es Amin Omar y en el VAR, Mahmoud Ashour, ambos de Egipto.

Desarrollo del Primer Tiempo

El partido empezó con ritmo e intensidad. Aunque por momentos, en sectores del campo se evidenciaba la destreza física de los checos, los coreanos apostaron al despliegue vertical y con centros al área. En algunas ocasiones hubo jugadas de peligro pero con imprecisiones en los remates.

El primer acercamiento del partido fue de Corea del Sur, a los 11 minutos, con un pase largo al área que el extremo Lee Jae-Sung controló y jugó hacia atrás para el delantero Heung-Min Son, que fue bloqueado y terminó en un córner.

En ese tiro de esquina, un centro al segundo palo permitió el cabezazo del defensor central Kim Min-Jae, que se fue muy cerca del travesaño.

A los 13 minutos, el atacante Lee Jae-Sung avanzó por el mediocampo y sacó un remate potente desde afuera del área, que generó la primera atajada del arquero Matej Kovar.

Un minuto más tarde tuvieron su primer acercamiento los checos, con un contraataque veloz por derecha que terminó en un centro atrás para el delantero Patrik Schick, cuyo disparo fue bloqueado por el defensor Kim Min-Jae.

La paridad es lo que se viene imponiendo y un marcador todavía cerrado.

Formaciones

Chequia: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny; Pavel Sulc, Patrik Schick, Lukas Provod. DT: Miroslav Koubek.

Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Kim-Min Jae, Gi-Hyuk Lee; Young-Woo Seol, In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Tae-Seok Lee; Lee Kang-In, Heung-Min Son, Lee Jae-Sung. DT: Hong Myung-Bo.

El historial de República Checa con Corea del Sur

El primer partido entre Corea del Sur y República Checa se jugó en 1998. El marcador terminó igualado y dejó abierta la rivalidad.

27 de mayo de 1998: Empate 2-2 en el Estadio Olímpico de Seúl. Jiří Němec y Vratislav Lokvenc adelantaron a los checos, pero Corea del Sur igualó en la segunda mitad.

15 de agosto de 2001: Goleada 5-0 a favor de República Checa en Praga. Pavel Nedvěd anotó un gol y Miroslav Baranek firmó un triplete, estableciendo la mayor diferencia en el historial.

5 de junio de 2016: Victoria 2-1 de Corea del Sur como visitante en Praga. Yoon Bit-Garam y Suk Hyun-Jun marcaron para los asiáticos; Marek Suchy descontó para los europeos.

De esta manera, cada enfrentamiento mostró un escenario muy distinto: empate en casa para los coreanos, dominio checo en su territorio y revancha surcoreana en Europa.

Hasta este torneo, cada selección suma una victoria y un empate en el historial directo.

La diferencia de goles favorece a República Checa por la goleada de 2001, pero Corea del Sur fue quien se llevó el triunfo más reciente.

Así, la serie evidencia que ambos equipos pueden competir fuera de casa y que no hay un claro favorito para el duelo en Guadalajara.