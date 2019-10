El Mundial Sub-17 comienza mañana con el debut de dos candidatos: Brasil y Nigeria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los seleccionados de Brasil y Nigeria, dos candidatos al título, debutarán mañana ante Canadá y Hungría, respectivamente, en la 18va. Copa del Mundo Sub-17 de fútbol que se jugará en tres ciudades brasileñas y en el cual Argentina, que nunca pudo ser campeón en esta categoría, tendrá su estreno el lunes ante España.



Brasil, por el Grupo A jugará ante Canadá en el estadio Bezarrao en la ciudad de Gama, mientras que Nigeria lo hará ante Hungría, por el B, en el Pedro Ludovico de Goiania, ambos a las 17.



La programación de mañana se completará a las 20 con Nueva Zelanda-Angola, en el Bezerrao, por el Grupo A, y Ecuador-Australia, en el Ludovico, por el B.



Argentina, con Pablo Aimar como técnico, hará su estreno el lunes a las 17 por el Grupo E ante España en el estadio Kleber Andrade de la ciudad de Cariacica. En ese grupo también participarán Tayikistán y Camerún.



Esquiva categoría para Argentina la Sub-17 tras 14 participaciones en Copas del mundo con apenas tres terceros puestos (en 1991, 1995 y 2003) y nunca una final, en una clara muestra de la diferencia existente con la Sub-20 en donde fue campeona del mundo en seis ocasiones.



Argentina nunca ganó un título pese a que contó con figuras del nivel de Fernando Redondo (China 1985), Juan Sebastián Verón (Italia 1991), Esteban Cambiasso y Aimar (Ecuador 1995), Javier Mascherano y Carlos Tevez (Trinidad y Tobago 2001) y Fernando Gago (Finlandia 2003).



No obstante, sin estar en el nivel de Brasil y Nigeria, Argentina se ubica junto a Francia, España y Holanda como equipos para tener en cuenta para las instancias finales del certamen.



Nigeria y Brasil son potencia sin lugar a dudas. El equipo nigeriano, con Manu Garba como entrenador, suma cinco títulos mundiales en ocho finales jugadas y viajó a Brasil con el objetivo de ser campeón, pese a que en el torneo africano de naciones fue cuarto al perder en semifinales ante Guinea.



Brasil en casa y con tres títulos en cinco finales es obvio que es favorito a dar la vuelta olímpica el 17 de noviembre próximo en Gama. El equipo lo dirige Guilherme Dalla Dea.



Los brasileños tienen tres delanteros que son figuras y que sobresalen del resto: Talles Magno, titular en Vasco da Gama; Kaio Jorge, del Santos de Jorge Sampaoli, con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, y Gabriel Verón, del Palmeiras, que ya es seguido por el Barcelona.



Pero no todo se limita a los nigerianos y brasileños: Holanda (campeón de Europa y en el Grupo D con Senegal, Estados Unidos y Japón) llegó a Brasil con ocho jugadores de la interminable cantera del Ajax, entre ellos Brian Brobbey, un "tanque" goleador de 91 kilogramos que corre 30 metros en 3,7 segundos.



Francia asoma con el goleador del PSG Adil Aouchiche, y los mediocampistas Enzo Millot (Mónaco) y Lucien Agoumé (Inter), España, rival de Argentina, es dirigido por David Gordo y tiene a los delanteros Pedri (Las Palmas) y Pablo Moreno (Juventus) como figuras aunque no cuenta con Ansu Fati, la joyita del Barcelona, porque no llegó a tiempo su nacionalización, ya que nació en Guinea Bisau.



Un equipo que perdió a su figura fue Italia, que comparte el Grupo F con Islas Salomón, Paraguay y México, ya que no contará con su goleador Sebastiano Esposito, ya que el Inter no lo cedió por la lesión de Alexis Sánchez.



El Mundial Sub-17 comienza y la expectativa es mayúscula, especialmente para representantes y buscadores de talento que tendrán varios días para observar a los incipientes talentos mas destacados del mundo.