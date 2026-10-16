El MUPA presentó al equipo de paleoarte que reconstruye especies prehistóricas

El Museo Paleontológico de San Juan (MUPA) presentó en sus redes sociales al equipo de paleoarte que trabaja en la reconstrucción y representación de especies prehistóricas. A través de un video publicado en Instagram, los integrantes del área explicaron las distintas etapas del proceso, desde el escaneo de los fósiles hasta la elaboración de piezas que posteriormente serán exhibidas al público.

El equipo está conformado por 43 personas distribuidas en cuatro áreas: alrededor de ocho se dedican al modelado, cinco a la animación, siete a la impresión 3D y unas 20 al posprocesado de las piezas. El trabajo combina herramientas tecnológicas, conocimientos científicos y técnicas artísticas para reconstruir animales a partir de restos que, en muchos casos, se encuentran incompletos o deformados.

Del fósil a la reconstrucción digital

El proceso comienza con el escaneo de los fósiles mediante equipos de última generación, que permiten generar una réplica digital de cada pieza. Con apoyo científico y programas de modelado 3D, los especialistas completan las partes faltantes y corrigen las deformaciones para obtener una reconstrucción integral del espécimen.

Luego realizan estudios comparativos con animales actuales y especies afines, con el objetivo de representar cómo habría sido el animal en vida. Una vez terminada la reconstrucción del esqueleto, se desarrolla el corporizado del modelo y se generan dos tipos de archivos: uno destinado a la animación 3D y otro a la impresión tridimensional.

Esta etapa permite trabajar tanto en representaciones digitales como en la producción de réplicas físicas, que requieren nuevos procedimientos antes de quedar terminadas.

Animación para dar vida a los dinosaurios

En el área de animación, los especialistas buscan referencias visuales en documentales y videos de lagartos, aves y otros animales actuales que puedan aportar información sobre movimientos y comportamientos. A partir de ese material, elaboran una planificación inicial de las escenas y comienzan a animar los modelos digitales.

Entre las tareas que más disfrutan se encuentran las escenas de interacción entre dinosaurios. Según explicaron en el video, estas secuencias representan un desafío mayor porque requieren coordinar movimientos y acciones entre distintos personajes, pero también les aportan dinamismo y una mayor sensación de vida.

La animación permite así construir escenas en las que los animales no aparecen únicamente como modelos estáticos, sino que pueden representarse en movimiento y en relación con su entorno.

Impresión 3D y trabajo artesanal

La producción de las réplicas físicas constituye otra etapa del proceso. Las piezas se imprimen por partes y luego pasan al área de posprocesado, donde reciben un tratamiento para mejorar su terminación.

El procedimiento incluye la limpieza y la extracción del material de soporte, el enmasillado, el lijado y el refuerzo de texturas y grietas. Después se realiza la pintura, una de las instancias más exigentes, porque el equipo busca reproducir con precisión los colores y las características visuales de los minerales depositados en los fósiles.

Este trabajo requiere combinar procedimientos técnicos con una intervención manual detallada para lograr que las piezas terminadas respondan a los objetivos de reconstrucción.

El orgullo de reconstruir la historia de la tierra

Durante la presentación, los integrantes del equipo expresaron su orgullo por participar en el proyecto y aportar los conocimientos adquiridos a lo largo de sus trayectorias profesionales. También destacaron el valor de reconstruir una historia vinculada con el origen y la tierra, a partir de la evidencia que aportan los fósiles.

La emoción aparece especialmente al concluir cada espécimen y observar el resultado de un proceso que involucra a distintas áreas de trabajo. La expectativa de ver las piezas terminadas y preparadas para su exhibición constituye una de las principales motivaciones de los especialistas.

Para algunos de los colaboradores, además, participar en el área representa la realización de un sueño de la infancia relacionado con la pasión por los dinosaurios y la paleontología.

Con esta presentación, el MUPA mostró el trabajo que existe detrás de las reconstrucciones paleontológicas y el aporte del paleoarte a la divulgación científica. A través de la tecnología y la intervención artística, el equipo transforma restos fósiles en representaciones que permiten acercar al público a las especies que habitaron la Tierra hace millones de años.