El MUPA ya tiene fecha de inauguración y abrirá sus puertas el 16 de diciembre

El Museo Paleontológico de San Juan (MUPA) tiene fecha de inauguración: el próximo 16 de diciembre. El moderno espacio, que se encuentra en las últimas etapas de preparación, abrirá sus puertas en el predio de la ex Estación General Belgrano y buscará posicionarse como uno de los principales atractivos turísticos y científicos de la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego anticipó que los trabajos están próximos a finalizar y destacó el avance del proyecto. “Estamos con los últimos detalles en relación al MUPA, está quedando fantástico”, expresó durante una rueda de prensa. La inauguración está prevista para mediados de diciembre.

El museo forma parte de una apuesta por poner en valor el patrimonio paleontológico sanjuanino y divulgar los hallazgos científicos vinculados con el período Triásico, una etapa clave para comprender el origen y la evolución de los dinosaurios. La propuesta también se vincula con la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2026, centrada en el Parque Triásico.

Nueve salas y una experiencia inmersiva

El MUPA contará con nueve salas de exposición permanente y un espacio destinado a muestras temporarias, que permitirá renovar los contenidos a lo largo del año. El edificio también dispondrá de una tienda de merchandising y una confitería temática, con funcionamiento independiente del museo.

La propuesta combinará contenidos científicos, recursos tecnológicos y reconstrucciones de animales y plantas que habitaron la Tierra durante las eras Triásica, Jurásica y Cretácica. El recorrido buscará acercar la historia de la vida prehistórica a visitantes de distintas edades mediante una experiencia inmersiva.

Uno de los ejes será el trabajo de reconstrucción de especies extintas. Los especialistas del laboratorio de Paleontología utilizan tecnología 3D para desarrollar representaciones de aspecto realista de organismos que vivieron hace millones de años.

Un proyecto con años de investigación

El desarrollo del museo tiene como base un guion museológico elaborado a partir de años de investigación y recopilación científica. Durante 2024 se completó el preguion y, en 2025, comenzó la etapa formal de construcción de las muestras y experiencias que integrarán el recorrido.

El diseño conceptual está a cargo de la Dirección de Cultura del Ministerio de Turismo, en conjunto con el Instituto y Museo de Ciencias Naturales, encabezado por el paleontólogo Oscar Alcober.mu

Con su apertura prevista para el 16 de diciembre, San Juan sumará un espacio destinado a la divulgación científica y al turismo paleontológico. La relevancia del registro fósil del Triásico en la provincia constituye uno de los principales fundamentos del proyecto, que apunta a mostrar al público por qué la región ocupa un lugar destacado en el estudio de los primeros dinosaurios.