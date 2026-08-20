A un año de su debut, la propuesta teatral "El Museo del Vino" regresa a las tablas este fin de semana para ofrecer una experiencia que combina el teatro independiente con la degustación vitivinícola. Presentada por la Cooperativa Teatro de Arte junto al elenco Variedad Incierta, la pieza subirá a escena el viernes 21 y sábado 22 de agosto a las 21:00 horas.

La obra se llevará a cabo en la sala de la Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en Bernardo O'Higgins 501 (Capital). Con la dramaturgia de Tania Leyes y la dirección general de Luciano Delprato, la puesta reúne a doce actores en escena para narrar la historia de una familia viñatera sanjuanina que busca soluciones para evitar la pérdida de su finca.

La trama refleja una problemática histórica en la región cuyana: el arraigo y el amor por la tierra en tensión con las recurrentes crisis económicas del sector.

Experiencia combinada

El espectáculo propone un formato particular en el que el valor de la entrada puede incluir una copa o una botella de vino Malbec de producción especial pensada para la ocasión.

La autora sanjuanina trabajó la dramaturgia de la obra durante casi una década antes de llevarla a escena. Durante ese proceso participó en clínicas de escritura guiadas por destacados dramaturgos nacionales como Rafael Spregelburd, Santiago Loza y Andrés Gallina.

La obra fusiona drama, comedia y elementos de lo fantástico y siniestro. La trama incorpora figuras como una novia muerta y fantasmas que conviven con la familia viñatera, abordando la vitivinicultura local desde sus contradicciones y el arraigo a la tierra.

El vino Malbec que se entrega con las entradas fue elaborado y embotellado exclusivamente para el proyecto por el enólogo sanjuanino Marcelo Onofri.

La producción destaca dentro del circuito teatral independiente por su despliegue y por convocar a un elenco numeroso de doce actores y actrices, algo poco frecuente en la escena independiente local.

A un año de su debut escénica, la obra cuenta con una trayectoria escénica sostenida en San Juan y en otras provincias. El estreno contó en mayo de 2025 en la propia sala de la cooperativa. Ese mismo mes integró el ciclo Cimarrón en el Sindicato de Maravillas (Córdoba), realizando funciones en esa plaza.

Tras una continuidad de presentaciones en San Juan, despidió el año en diciembre de 2025 con sala llena. El proyecto cuenta con el apoyo de la Ley de Mecenazgo Cultural y la Fundación Banco San Juan.

En detalle

Las entradas generales son $15.000 (cupos limitados). Copa Inicial: $18.000 (incluye entrada + copa de vino). Promoción Limitada: $27.000 (incluye entrada + botella de vino Malbec). Reserva Compartida: $38.000 (incluye 2 entradas + 1 botella de vino Malbec). Para realizar reservas, el público puede contactarse por WhatsApp al 2645724340 o a través de su cuenta de Instagram (@elmuseodelvino).







