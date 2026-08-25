“El Museo del Vino” vuelve a escena por pedido del público este domingo

“El Museo del Vino” tendrá una nueva función este domingo 30 de agosto en la Cooperativa Teatro de Arte, en Capital, luego del pedido del público para volver a poner en escena la propuesta teatral.

La obra reúne a 12 artistas y cuenta con dirección de Luciano Delprato y asistencia coreográfica de Memé Claudeville. La dramaturgia pertenece a Tania Leyes y aborda una problemática vinculada con la tradición vitivinícola cuyana: las dificultades que atraviesan las familias productoras para sostener sus fincas.

La historia gira en torno a una familia viñatera sanjuanina que, ante la posibilidad de perder su finca, se reúne para buscar una alternativa que les permita sobrevivir. A partir de esa situación, la obra pone en escena las tensiones entre el vínculo afectivo con los parrales y las dificultades económicas que atraviesa la actividad.

La propuesta toma como punto de partida una situación que, según sus realizadores, fue atravesada por numerosas familias cuyanas a lo largo de las décadas, marcada por la contradicción entre el amor por la tierra y la incertidumbre sobre el valor de la producción.

Teatro y vino en una misma experiencia

Uno de los aspectos distintivos del espectáculo es que la entrada incluye también una botella de vino Malbec producida especialmente para la ocasión.

De esta manera, “El Museo del Vino” plantea una experiencia que busca unir dos elementos vinculados con la identidad productiva y cultural de San Juan: la vitivinicultura y las artes escénicas. La función se realizará en la sede de la Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en Bernardo O’Higgins 501, Capital.

Las entradas pueden solicitarse comunicándose con la Cooperativa Teatro de Arte al +54 9 264 572-4340. También se puede consultar información a través de las redes sociales de la obra, bajo el nombre @elmuseodelvino.

Una producción con respaldo del Mecenazgo

El proyecto fue seleccionado en el marco del programa Mecenazgo 2025 y cuenta con el acompañamiento de la Fundación Banco San Juan como benefactora.

La producción está a cargo de la Cooperativa Teatro de Arte, Fabricio Saquilán y Julián Riveros. La caracterización y el vestuario están a cargo de Melina Echevarría, con asistencia de Milagros Espejo, mientras que la utilería corresponde a María de los Ángeles Carbajo y la restauración de escenografía a Diego Vicentini.

El diseño y la operación lumínica están a cargo de Fernando “Jáchal” Torres, mientras que la composición e interpretación sonora corresponden a Julián Riveros y María José Barbero.

La obra cuenta con la participación de Ruth Ovin, José Annecchini, Julián Riveros, María José Barbero, Marcela Barber, Andrés Masi, Pilar Murcia, Estela Rodríguez, Josefina de Cara, Quique Villafañe, Gema Vera y Fabricio Saquilán. La idea y dramaturgia pertenecen a Tania Leyes, mientras que la dirección está a cargo de Luciano Delprato y la asistencia coreográfica de Memé Claudeville.