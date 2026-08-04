En el marco del 90° aniversario del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBAFR), el Gobierno de San Juan presentó la primera edición del Premio Estímulo a la Investigación en Artes Visuales, una convocatoria de alcance nacional que busca promover la producción de conocimiento sobre las artes visuales con eje en la provincia y la región de Cuyo.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Museo Franklin Rawson y Naturgy San Juan S.A. El certamen entregará dos premios estímulo de $1.500.000 cada uno para proyectos de investigación, además de otorgar menciones honoríficas a propuestas destacadas.

La convocatoria está destinada a historiadores, curadores, investigadores, críticos de arte, museólogos, archivistas, gestores culturales, productores, artistas visuales y profesionales vinculados al sector. También podrán participar personas extranjeras que acrediten al menos cuatro años de residencia en Argentina.

Los proyectos deberán abordar temáticas relacionadas con las artes visuales y contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos sobre la historia cultural de San Juan y la región. Además, cada propuesta deberá incluir objetivos, metodología, cronograma y presupuesto, de acuerdo con las bases del concurso.

Inscripciones desde octubre

Las postulaciones estarán abiertas del 13 de octubre al 15 de noviembre de 2026 y deberán realizarse mediante el formulario que estará disponible en el sitio oficial del Museo Franklin Rawson. Los proyectos seleccionados se desarrollarán durante el año 2027.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta propuesta forma parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la investigación, la preservación del patrimonio y la producción de conocimiento, consolidando a San Juan como un espacio de referencia para el estudio de las artes visuales.

Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, podrán consultarse en el sitio oficial del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson: www.museofranklinrawson.org.