San Juan recibirá a más de 1.500 judocas de todo el país durante el Campeonato Nacional Clausura de Judo 2026, que se desarrollará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. El Estadio Aldo Cantoni será el escenario de la competencia, que tendrá entrada libre y gratuita y contará con representantes de todas las provincias argentinas.

El certamen reunirá a deportistas de distintas edades y categorías, tanto en la rama femenina como masculina, distribuidos en siete divisiones de peso. Además, la delegación sanjuanina estará integrada por 60 judocas que representarán a la provincia durante las tres jornadas.

El cronograma de competencias

La actividad comenzará el viernes con las categorías juveniles Sub 13, cadetes Sub 18 y juniors Sub 21. Ese mismo día también participarán deportistas con síndrome de Down, en una instancia contemplada dentro del programa del campeonato.

El sábado será una de las jornadas centrales, con las competencias de juveniles Sub 15, Sub 21 novicios y seniors cinturones negros. Entre las 16 y las 17 se realizará la ceremonia inaugural, con la presencia de autoridades federativas y gubernamentales.

A partir de las 17 del sábado se disputarán las finales y los combates por el tercer puesto de la categoría seniors cinturones negros. El domingo, en tanto, será el turno de los kyus adultos, tanto graduados como novicios, y los cadetes Sub 18 novicios.

San Juan tendrá 60 representantes

La provincia contará con una delegación de 60 deportistas que competirán en las diferentes categorías del certamen. Los judocas locales compartirán escenario con representantes de todo el país en una de las principales citas del calendario nacional de esta disciplina.

La organización estará a cargo de la Federación Sanjuanina de Judo y la Secretaría de Deporte de la Provincia. La realización del campeonato se enmarca en el acompañamiento del Gobierno de San Juan al desarrollo de las disciplinas deportivas y a la organización de competencias nacionales.

De esta manera, el Estadio Aldo Cantoni volverá a ser sede de un encuentro deportivo de alcance nacional. La competencia también permitirá promover el crecimiento del judo y la actividad federada en la provincia.