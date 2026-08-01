El negocio de la hermana de Messi que la convirtió en multimillonaria

María Sol Messi logró construir un perfil propio marcando distancia de las canchas para posicionarse con fuerza en el ámbito empresarial. La hermana menor del capitán de la Selección argentina tomó protagonismo desde comienzos de 2025 al incorporarse a 525 Rosario.

En esta productora audiovisual impulsada por el futbolista, ella ejerce como directora sénior de Estrategia de Marca y Creatividad. Su labor diaria involucra la definición de la identidad visual y comercial de la firma, además de supervisar el desarrollo de contenidos y planificar diversas iniciativas corporativas que buscan una proyección internacional.

Dentro de la estructura de la empresa, la joven también forma parte del selecto Comité de Luz Verde. Este equipo técnico es el encargado de realizar la evaluación, aprobación y el financiamiento de las nuevas propuestas audiovisuales que llegan a la productora. Su incursión en este sector se suma a la experiencia que ya había desarrollado previamente en otros negocios vinculados al universo de su familia.

En el terreno de la moda, María Sol impulsa Bikinis Río, un proyecto personal de indumentaria que alcanzó una importante visibilidad en las plataformas digitales. El crecimiento de esta marca contó con el apoyo fundamental de Antonela Roccuzzo, quien promocionó diferentes modelos de la colección en sus perfiles sociales.

En la actualidad, el emprendimiento posee puntos de venta en Rosario y Buenos Aires, mientras continúa fortaleciendo su plataforma de comercio electrónico para consolidarse como una de las apuestas comerciales más sólidas de su carrera.