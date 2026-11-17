Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan un nuevo escándalo judicial por sus hijas que excedió el ámbito privado para golpear de lleno el presente profesional de la empresaria. Tras el pedido de una medida cautelar por parte del futbolista para evitar que tanto la conductora como su entorno expongan la intimidad de las menores, la Justicia hizo lugar al reclamo y ordenó que todas las partes deben acatar la resolución vigente.

La situación se agravó luego del fuerte episodio ocurrido en Nordelta, el cual terminó con Mauro Icardi denunciado por presuntas lesiones leves. En medio de este clima de denuncias cruzadas, el proyecto televisivo que la mediática prepara para una reconocida plataforma internacional sufrió serios perjuicios que obligaron a modificar los planes originales de producción.

Según detalló el periodista Santiago Sposato en el ciclo Primicias YA, la determinación de la empresa fue inmediata para resguardarse jurídicamente. "El primer daño colateral de esta pelea: Disney decidió que ninguna de las dos menores participen del reality", explicó el panelista, señalando que la compañía busca evitar cualquier problema legal derivado del incumplimiento de la cautelar solicitada por el deportista.

El impacto en el material ya producido es significativo, ya que el equipo de trabajo deberá reestructurar gran parte del contenido armado hasta el momento. "Ya había escenas grabadas que no van a estar en la edición final", agregó Sposato, recordando que apenas la semana pasada Wanda Nara asistió junto a su familia a un evento de Disney Latinoamérica donde vieron los dos primeros episodios e incluso se difundió un adelanto oficial.

A este inconveniente se suma una complicación logística que retrasa los tiempos de entrega pactados con la producción. La periodista Marcela Coronel aportó información clave sobre el presente del rodaje al afirmar que a la empresa "le está costando encontrar momentos para filmarlo", dado que la conductora era quien organizaba la agenda de grabación pero la crisis judicial con el jugador dificultó toda la dinámica.

La producción constará de cuatro episodios que llegarán a la pantalla en 2027 sin la participación de las dos niñas que la empresaria tuvo con el delantero. No obstante, la conductora ya había confirmado que sí aparecerán sus hijos varones, sus padres, su novio y figuras muy cercanas de su círculo íntimo, tales como su hermana Zaira y su estilista Kennys Palacios.

El formato del programa busca replicar el éxito que obtuvo Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, con su ciclo biográfico en Netflix. La propuesta apunta a retratar el día a día de Wanda Nara, sus lujos y aspectos de su intimidad familiar, dejando completamente de lado las disputas judiciales que hoy complican el desarrollo del proyecto.