El negocio multimillonario que firmó Lisandro Martínez y sorprendió a todos

Lisandro Martínez decidió expandir sus horizontes comerciales a nivel internacional con una propuesta que fusiona la moda urbana y el anime. El actual defensor de Manchester United y campeón del mundo con la Selección argentina presentó una colección cápsula de edición limitada en colaboración con Crunchyroll, la plataforma líder en animación japonesa.

Esta iniciativa revela una faceta alternativa del futbolista, cuya afinidad con la cultura otaku se traslada ahora al ámbito de los negocios. Con este paso, Martínez opta por un camino diferente al de otros miembros del seleccionado nacional, quienes habitualmente se inclinan por inversiones en gastronomía, hotelería o vinos.

La colección combina la estética de la animación japonesa con momentos clave de la carrera deportiva del defensor. Las prendas recorren su trayectoria profesional desde Newell's Old Boys, pasando por su desembarco en el fútbol europeo, hasta su consolidación en Inglaterra. La propuesta de indumentaria incluye buzos con capucha, remeras con ilustraciones estilo manga, camperas, medias y bufandas.

El concepto central de la línea se basa en el apodo "The Butcher" o "El Carnicero", denominación que los simpatizantes ingleses le otorgaron debido a su juego aguerrido y competitivo. Las ilustraciones reinterpretan al futbolista bajo la estética visual de las series animadas, retratando su habitual transformación dentro del campo de juego.

En cuanto a su vida privada, el jugador, quien en declaraciones previas sobre su esposa Muriel expresó "Me enseñó a ser un hombre", busca con este proyecto potenciar su marca personal sumando un nuevo emprendimiento que conecta a la comunidad deportiva con el público aficionado al entretenimiento asiático.