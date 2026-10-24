El nene de 5 años que se quemó con agua hirviendo en Pocito recibió el alta

El niño de 5 años de Pocito que sufrió graves quemaduras con agua hirviendo tras un accidente doméstico recibió el alta médica del Hospital Garrahan y regresó a San Juan en las últimas horas. Su recuperación marcó un avance importante luego de más de un mes de internación y de atravesar una etapa crítica para su vida.

El episodio ocurrió el pasado 9 de septiembre, cuando el carro panchero de sus padres cayó sobre el pequeño en su vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Como consecuencia del accidente, sufrió quemaduras en casi la mitad del cuerpo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, para recibir atención especializada. Durante su internación, el equipo médico realizó injertos de piel y otros tratamientos destinados a favorecer su recuperación.

La evolución del niño estuvo marcada por distintas etapas de preocupación, debido al riesgo de complicaciones, especialmente de origen infeccioso. Sin embargo, con el avance del tratamiento logró superar los momentos más delicados y finalmente recibió el alta.



El regreso a San Juan y una nueva etapa



El traslado de regreso se realizó mediante un vuelo sanitario que aterrizó en el Aeroclub de Pocito. Allí lo esperaban sus familiares, que protagonizaron un emotivo reencuentro después de semanas de incertidumbre por su estado de salud.

Un video difundido en redes sociales por un familiar mostró la emoción de su madre durante la llegada. El pequeño también posó para una fotografía junto al avión que lo trasladó de vuelta a la provincia.

Tras el alta del centro pediátrico, S.M. deberá continuar con una nueva etapa de recuperación y rehabilitación. Su regreso representa un avance significativo luego del accidente que puso en riesgo su vida, aunque deberá seguir con los cuidados médicos correspondientes para completar su recuperación.